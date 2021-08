"Cada día que pasa es un capítulo más de degradación en el Barcelona"

Tras el primer fin de semana de Liga en España, la 'Barra Libre' de SER Deportivos analizó todo lo que dio de sí la jornada: los pitos a Leo Messi en el Camp Nou, el regreso de Eden Hazard, la polémica arbitral entre el Celta y el Atlético de Madrid, etc. Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y Manolete debatieron acerca de lo ocurrido en este fin de semana.

¿Con qué os quedáis de este fin de semana?

Manolete: "Los primeros veinte minutos del Barcelona contra la Real Sociedad. Me parecieron espléndidos".

Miguel Martín Talavera: "La degradación absoluta del Barça. Ayer jugó muy bien al fútbol, pero institucionalmente hoy Laporta ha dado unas explicaciones que ya conocía todo el mundo. Lleva muchos días al mando y es un desastre institucionalmente. Ayer Jordi Alba dijo que hable el presidente y diga la verdad. Cada día que pasa es un capítulo más de degradación. El Barça debe dar un golpe de timón definitivo".

Antonio Romero: "A Hazard le sienta como le tiene que sentar a un futbolista profesional por primera vez desde que está en el Real Madrid. Es un primer paso importante. Además, por otro lado, me sorprendió mucho ayer del lavado de imagen mediático de Messi, en el minuto 10 de la primera y de la segunda parte, una nutrida representación de socios pitaran cuando la gente cantaba el nombre del argentino".

Jordi Martí: "Antonio, eleva el nivel de la exigencia. Da un poco de sonrojo lo que dices de Hazard. A mí lo que me gusta por otro lado es que los futbolistas del Barça son conscientes de que Messi no está y que tienen que dar un paso al frente. Se lo vimos dar a Braithwaite, Memphis... También me gustó mucho Eric García. Me gustó Griezmann, pero creo que tiene que dar un paso más".

División de opiniones en el Camp Nou respecto a Messi

Antonio Romero: "Me sorprendió lo de los "socios pata negra", como dice Jordi Martí. Unos pitaron a Messi y otros le aplaudieron. No sé como unos optaran por pitar y no por aplaudir".

Jordi Martí: "No me sorprende, porque creo que hay socios que piensan que Messi merece una despedida y trataron de brindársela. También hay otros que piensan que hay que animar al Barça dejando a un lado a Leo, porque el partido de ayer era crucial y muy importante".

Miguel Martín Talavera: "Hay que tratar de ser un poco objetivo. Cuando la gente pitaba el nombre de Messi era porque hay una época que ya ha pasado y hay un equipo que estaba jugando bien al fútbol, yo lo interpreto así".

Antonio Romero: "Pese a compraros esa versión, a mí me parece extraño que en el minuto diez se pite en el Camp Nou la figura de Leo Messi".

Manolete: "Tala, después de vendernos tantas cosas buenas de Griezmann, ¿qué puedes decir entonces de Ángel Correa?".

Miguel Martín Talavera: "A mí me parece que terminó una temporada de forma brutal y la ha empezado de forma espectacular. Le ha beneficiado el cambio de dibujo y me parece que es un jugador que a este nivel hay muy poquitos en LaLiga y puede ser uno de los mejores de la competición".

Polémica arbitral de la jornada

Miguel Martín Talavera: "Lo del Atleti fue de una auténtica vergüenza. No pueden estar toda la semana dando charlas de las manos y luego pitar otra cosa. Un jugador está en una pose natural saltando, como le pasó a Lucas Vázquez y eso no fue penalti. Luego también la jugada de penalti contra el Atleti viene precedido de una falta que le pitan a Hermoso que es de risa".

Antonio Romero: "Respecto a la polémica de Aspas con Hermoso, me parece bien que se disculpe en las redes sociales con el jugador del Atleti, pero creo que lo tenía que haber hecho sobre el terreno de juego. A Mario le van a meter un puro y le vale más una disculpa ayer que en las redes".

Jordi Martí: "Yo sigo siendo de VAR, pero Talavera, tú me tienes que decir si prefieres ir al fútbol de antes. Creo que el videoarbitraje hace un poco más justo al fútbol. No sabía que formalmente el Atlético de Madrid había pedido formalmente quitar el VAR".

Miguel Martín Talavera: "Jordi, estás mintiendo. Hay un presidente que ha dicho que si fuera por él, lo quitaría. Pero hay más equipos y esto se hace con lo que diga la mayoría".

Antonio Romero: "Yo propongo unos deberes: Tendríamos que hacer una clasificación de las incidencias del Barcelona, Real Madrid y Atleti en función del arbitraje, para que cuando vengamos a llorar en el programa, lo hagamos con conciencia. Ahora mismo por ejemplo el Atleti tendría un error arbitral en su contra. De Real Madrid y Barça no recuerdo ninguna".

Jordi Martí: "Le agradezco a Romero tanta necesidad. No pidió un análisis de VAR cuando al Real Madrid le ayudaron con once acciones consecutivas. En esta generosidad, le pido que hable con Alaba para que no se tire de esta manera dentro del área. Por más que tenga ejemplos en el Real Madrid de futbolistas que se desplomaban, que no se tire".

Manolete: "Jordi, ¿por qué tanto hincapié en el Real Madrid y no respondes a quién puede hacerse de los 1.300 millones rojos de la etapa de Bartomeu en el Barcelona?".

Jordi Martí: "Lo que ha dicho Laporta es que las responsabilidades se van a depurar".