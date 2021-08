¿Qué son esas manchas negras que vemos flotando sobre nuestro ojo cuando vamos a la playa?

Si has ido a la playa o a la piscina recientemente, y has pasado bastantes horas bajo el sol, es probable que en alguna ocasión te hayas levantado de la toalla y te hayas encontrado con una visita inesperada en tu campo visual a la hora de mirar al cielo. Una especie de puntitos o hilillos negros, que flotan de un lado a otro cuando mueves los ojos hasta desaparecer sin previo aviso, que pueden llegar a preocuparte si no estás acostumbrado a ver este tipo de manchas en tu día a día.

En caso de que seas una de estas personas, tan solo decirte que son más comunes de lo que parecen en este tipo de escenarios. Estas pequeñas manchas, comúnmente conocidas como moscas flotantes o voladoras, son miodesopsias. Se trata de un defecto ocular que se asocia al proceso normal del envejecimiento pero que también se puede dar en escenarios de mucha claridad como los que te hemos presentado con anterioridad. Desde superficies homogéneas iluminadas hasta escenarios con mucha luz de fondo.

Las miodesopsias son una patología benigna

La aparición de las miodesopsias se produce cuando las fibras microscópicas dentro del vítreo se agrupan hasta el punto de arrojar sombras en la retina. Según explica la Sociedad Española de Miopía en u página web, en el interior de nuestros ojos tenemos un líquido gelatinoso transparente formado por agua, proteínas y varias sustancias conocido como humor vítreo que rellena el globo ocular. En ocasiones, las proteínas y otras partículas se agrupan en el gel creando las anteriormente citadas sombras.

¿Y qué provoca esto? Que, cuando la luz entre por nuestros ojos, las proteínas y el resto de sustancias previamente agrupadas bloqueen una parte de nuestra visión y proyecten su sombra. Debido a ello, cuando abramos los ojos en situaciones con mucha luz como puede ser después de estar en la playa o la piscina tomando el sol, se formen unas sombras que posteriormente conoceremos como moscas voladoras. Por norma general, no hay de qué preocuparse si recibes la visita de estas pequeñas manchas. Sin embargo, y si notas un aumento repentino, será mejor que acudas al oculista.

Cuándo consultar al médico

A pesar de ser una patología benigna, hay algunos escenarios en los que las miodesopsias podrían indicar algún tipo de problema. En caso de que veas muchas más moscas volantes en los ojos de lo habitual, de que hayas sufrido destellos de luz en el mismo ojo en el que tienes las moscas volantes u oscuridad en cualquier costado de la vista, será mejor que consultes a un especialista. Según cuenta el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, cuando las personas llegan a una edad madura, el material gelatinoso del humor vítreo puede empezar a espesarse o encogerse.

Por esa misma razón, y si tienes cualquiera de estos síntomas, será mejor que visites a un especialista. Sin embargo, y como te hemos dicho con anterioridad, las miodesopsias no suelen ser preludio de una posible enfermedad ocular. En caso de que hayas visto estas manchas en la playa o la piscina, acabarán desapareciendo en cuestión de segundos o minutos.