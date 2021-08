"Me hizo el daño más grande del mundo": Padilla explota contra quien publicó la foto de la lápida de su marido

Paz Padilla ha reconocido este lunes en Sálvame que se pasó tres días llorando después de ver que una revista del corazón había publicado la fotografía de la lápida de su marido cuando todavía no estaba ni puesta: "Me hizo el daño más grande del mundo". Todo ello después de que los diferentes tertulianos del programa de Telecinco debatieran sobre el papel de los paparazzis en las vacaciones de los famosos, quienes se han saltado los límites en alguna ocasión para tomar fotografías cuanto menos polémicas.

Después de que Paz Padilla asegurara frente a la audiencia del programa que había muchos famosos que no querían aparecer en este tipo de revistas por el trato que habían recibido por parte de la prensa, la humorista reconocía que ella también había sido maltratada por las revistas en más de una ocasión. Todo ello en una conversación con Gema López, acusada de haber pactado con los paparazzis para sacar fotografías: "A mí me han hecho más daño que a ti".

Tras explicar que los medios de comunicación le han hecho mucho daño, Paz Padilla ha recordado que una revista sacó la fotografía de la lápida de su marido cuando todavía no estaba ni puesta. Algo que hundió a la presentadora, quien ha aprovechado el programa de este lunes para arremeter contra la persona responsable: "Hay que ser ruin. Tú también vas a morir y te van a incinerar o a enterrar".

La presentadora denuncia que la persona responsable de esta publicación no tuvo ni un ápice de respeto por ella y que, por consiguiente, nunca se lo iba a perdonar: "No tuviste respeto, no te lo voy a perdonar nunca. Es lo más ruin que se puede sacar, fue horrible". Después de asegurar que al fotógrafo le llegará su momento, Paz Padilla aprovechaba la ocasión para desearle todo el amor del mundo porque probablemente debía estar "muy solo": "Te deseo amor porque no tienes que tener amor, tienes que estar muy solo. No tendrás a nadie que te quiera".

"Me pareció ruin, inhumano y doloroso"

Tras esta primera intervención, Paz Padilla volvía a reconocer frente a sus compañeros y compañeras lo mal que le sentaron esas imágenes: "Me pareció ruin, inhumano y doloroso porque el que estaba detrás era mi marido. El hombre que yo he amado en mi vida. Y porque tú seas una persona que haces una revista y quieras ganar todo el dinero del mundo con ella, lo único que vale en el mundo es el amor. Y seguro que no lo tienes".

Por último, la presentadora ha asegurado que si la persona responsable de estas imágenes hubiera sentido algo de amor nunca hubiese publicado esas fotografías: "Me tiré tres días llorando". Por esa misma razón, Paz Padilla le ha deseado que descubra el amor para que no vuelva a hacer algo semejante: "Te juro que no te deseo nada mal. Gana todo el dinero del mundo".