Cómo enviar fotos y vídeos que se autodestruyen en WhatsApp

Hace apenas unos días, concretamente el pasado 3 de agosto, Facebook anunciaba a través de su página web la llegada a WhatsApp de las fotografías y vídeos que se autodestruyen una vez vistos. Una opción que, tal y como explicaba la compañía liderada por Mark Zuckerberg, tiene como objetivo brindarle a los usuarios y usuarias de la plataforma un mayor control sobre su privacidad dentro de la plataforma.

En este comunicado, la compañía aseguraba que no todo lo que compartimos debe tener en un registro digital permanente y que esta nueva opción nos permite enviar fotografías o vídeos que no dejan ningún registro en el historial. Entre los distintos tipos de uso de esta nueva herramienta, la red social ponía como ejemplo el envío de imágenes que requieran de una reacción rápida por parte de la otra persona. Desde el hecho de probarse ropa en una tienda y enviarle la foto a una tercera persona para ver cómo le queda hasta compartir información sensible como puede ser una contraseña de Wi-Fi.

Cómo enviar fotografías y vídeos que se autodestruyen

Para enviar una fotografía o un vídeo que se autodestruye una vez visto tan solo tienes que abrir una conversación de WhatsApp cualquiera. Cuando hayas seleccionado a la persona que quieras enviarle esa fotografía o ese vídeo en cuestión, tienes dos opciones: pulsar sobre el icono de la cámara para enviar una fotografía o vídeo que acabes de sacar o pulsar sobre el clip que te permitirá enviar otro tipo de contenido.

Cuando hayamos seleccionado la fotografía o el vídeo que vayamos a enviar, tan solo tendremos que pulsar sobre el número 1 que aparece junto al botón de Enviar. Una vez hecho esto, la plataforma nos explicará que hemos configurado el archivo para verse una única vez. Tras habilitar esta opción, tan solo tienes que pulsar sobre el botón de envío para que la plataforma le envíe a nuestro contacto una fotografía o un vídeo de lo más especial.

Así puedes enviar mensajes que se autodestruyen

Y es que, una vez descargado, tan solo tendremos una oportunidad para ver dicho contenido. En cuanto hayamos terminado de consultar la fotografía o el vídeo en cuestión, este se borrará y no dejará ningún tipo de rastro. Por lo tanto, enviar contenido que se borra una vez visto es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Sabías que también puedes enviar mensajes que se autodestruyen? Para hacerlo, tan solo tendrás que dirigirte a una conversación privada o a un grupo en concreto y pulsar sobre el nombre del mismo. Cuando hayas hecho eso podrás distinguir una opción que ha sido bautizada en España como Mensajes temporales entre otras como la de silenciar las notificaciones o consultar los mensajes destacados.

Si pulsas sobre la misma, la aplicación nos explicará que, en caso de que activamos este ajuste, los mensajes nuevos desaparecerán del chat después de 7 días. En los chats individuales, cualquiera de las dos personas podrá activar o desactivar los mensajes temporales. En los grupos, mientras tanto, tan solo aquellas personas que tengan poderes de administrador tendrán el control para hacerlo. Tanto en un caso, como en el otro, WhatsApp te mostrará un mensaje mediante el que te advertirán de que la opción ha sido activada.