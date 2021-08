Jon Rahm: "Te puedo garantizar que no tenía COVID antes de los Juegos Olímpicos"

Jon Rahm ha reaparecido esta semana en la previa del Northern Trust de Nueva Jersey, escenario en el que rompió su silencio por primera vez desde que se comunicó que era baja para los Juegos Olímpicos de Tokio por COVID.

El 'León de Barrika' se mostró muy serio y contundente en sus declaraciones respecto a lo sucedido. "Me hice un test el jueves y dio negativo, me hice otro el viernes y dio negativo, me hice otro el sábado y dio positivo, el primero. Me hice otra prueba ese mismo día y por lo visto dio también positivo. Me hice dos test PCR los dos días siguientes y di negativo. Y me hice una prueba de anticuerpos y obviamente tenía. No sé lo que pasó, no sé si fue un falso positivo o que todavía tenía restos de la enfermedad. No estaba enfermo, te puedo garantizar que no tenía COVID. La primera vez sí tuve COVID, sin síntomas, pero esta vez no tenía nada".

Rahm, reconoció además en esa rueda de prensa que aun está fastidiado por no haber podido acudir a los Juegos. "Aún estoy tocado, no lo voy a negar, porque no tengo una explicación de lo que pudo pasar, hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, y tomé todas las precauciones. Encima, esta vez no tenía ningún síntoma. Fue muy frustrante, pero son los tiempos que nos toca vivir".

Una semana más como número 1 del mundo

El español Jon Rahm continúa, una semana más, al frente de la clasificación mundial de golf, que no ha sufrido modificación alguna en sus doce primeros puestos, con el mexicano Abraham Ancer en el undécimo puesto.

Rahm lidera la tabla con 9.84 puntos de media, por los 9.05 del estadounidense Dustin Johnson y los 8,64 del también norteamericano Collin Morikawa.

- Clasificación:

.1. Jon Rahm (ESP) 9.84

.2. Dustin Johnson (USA) 9.05

.3. Collin Morikawa (USA) 8.64

.4. Xander Schauffele (USA) 7.38

.5. Justin Thomas (USA) 6.86

.6. Bryson DeChambeau (USA) 6.33

.7. Louis Oosthuizen (RSA) 6.14

.8. Brooks Koepka (USA) 6.09

.9. Patrick Cantlay (USA) 5.77

.10. Harris English (USA) 5.67

.11. Abraham Ancer (MEX) 5.58

.27. Joaquín Niemann (CHI) 3.63

.53. Sergio García (ESP) 2.34

.61. Carlos Ortiz (MEX) 2.01

.66. Sebastián Muñoz (COL) 1.93

.71. Emiliano Grillo (ARG) 1.88

.86 Jhonattan Vegas (VEN) 1.61