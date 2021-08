Por qué se nos quedan pegadas las canciones: así puedes sacártelas de la cabeza

No sabes ni cómo, cuándo ni por qué ha empezado, pero ahí la tienes, una canción repitiéndose en bucle, pegada a tu cabeza. Te habrá pasado miles de veces y te seguirá pasando durante toda tu vida porque, aunque puedas creer que esto solo ocurre con las canciones que te gustan, y que se debe a este motivo, la realidad te ha demostrado varias veces que también se te pueden pegar aquellas que menos te gustan, o incluso detestas. Y eso te pone todavía más nervioso.

Lejos de ello, la verdadera explicación tiene que ver con la fisionomía del cerebro y con la personalidad según la ciencia. Aunque no hay ningún estudio concluyente o una certeza absoluta, el psicólogo Alejandro Vara, apunta a que está muy relacionado con el funcionamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). De hecho, las personas que lo padecen son más propensas a esta involuntaria práctica.

El cerebro necesita tener un principio y un final

"Al final las canciones son como obsesiones. Digamos que el cerebro se ha quedado a medias y quiere tener la experiencia completa. Por eso está ahí repitiéndolo en bucle, intentando llegar al final", explica. Y es que nuestro cerebro necesita que las cosas tengan un principio y un final. Si además tu personalidad tiene tendencia a obsesionarse o a no poder dejar algo a medias, sufrirás mucho más de la desesperación de este tipo de situaciones.

De hecho, Vara asegura que cuanto más intentes bloquear el pensamiento o resistirte a esa canción que tienes en la cabeza menos se te va a quitar, ya que esa conducta obsesiva provoca un efecto paradójico que hace aumentar el pensamiento. Así que aunque se te haya pegado a la cabeza una canción que, ya no es solo que no te guste, es que la detestas, lo mejor que puedes hacer es dejarte sucumbir por ella.

Qué hacer para acabar con ellas

Además, el psicólogo explica que es lo que suele ocurrir en publicidad, con las canciones del verano, las de reguetón o himnos políticos. Son las que más provocan que no puedas salir del bucle, ya que sus ritmos sencillos, melódicos y repetitivos consiguen apoderarse de tu mente. Y como la publicidad lo sabe, unido a que si no te gusta te vas a obsesionar por sacarla de la cabeza y va a ir a más, es por lo que no les importa que su canción sea, en cierto modo, ridícula.

Lo que hay que hacer, explica Vara, es darle al cerebro la experiencia que te está pidiendo y poner esa canción que tantas veces has repetido a lo largo del día, o por lo menos darle ese final que tanto está deseando para cerrar el capítulo y empezar con otra cosa. Si te lo quieres quitar, el experto te indica que asumas que ha llegado a tu cerebro y te pongas a hacer otra cosa hasta que "se vaya solo. Cuanto más intentes arrancártelo, más persiste".