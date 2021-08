"Nunca lo había pensado": la Guardia Civil explica por qué nunca debes tirar comida a la carretera

Durante estas semanas se esperan millones de desplazamientos por carretera. Mientras que algunos comienzan las tan ansiadas vacaciones, otros optan por volver a sus respectivos hogares para reincorporarse al trabajo. Por esa misma razón, y con el objetivo de evitar el mayor número de accidentes en carretera, la Guardia Civil aprovecha su poder en las redes sociales para ofrecer consejos de lo más útiles a sus seguidores y seguidoras.

Desde las claves para poner tu vehículo a punto antes de comenzar las vacaciones hasta consejos para saber cómo actuar frente a cada escenario que se produzca en la carretera. Pero no solo eso. También utiliza las redes sociales para concienciar sobre la importancia de ser cívico en la carretera. Porque no, no tienes que tirar basura a la carretera ni colillas por la ventana. No solo por el hecho de que ensucias las carreteras, sino por las consecuencias irreversibles que puede tener para el medioambiente.

Por qué no tienes que tirar comida a la carretera

En esta ocasión, el cuerpo de policía ha aprovechado para pedir a sus seguidores y seguidoras que dejen de tirar comida por la ventana. Ni frutos secos, ni chicles ni nada. Y es que, por muy pequeños que sean, pueden provocar un gran problema. Principalmente a los animales que vivan cerca de la carretera, quienes tratarán de hacerse con lo que para ellos puede ser un delicioso manjar: "Esta acción puede hacer que animales salvajes invadan la calzada para comer los restos de los alimentos".

Esta acción puede hacer que animales salvajes invadan la calzada para comer los restos de los alimentos y un accidente de circulación grave.#SeguridadVial pic.twitter.com/YeastSogo1 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 18, 2021

Por esa misma razón, y si tienes cualquier residuo del que te quieras deshacer, guárdalo en una bolsa y espera a que finalice el trayecto para tirarlo a la papelera. Desde la Guardia Civil recuerdan que el hecho de que los animales invadan la carretera puede acarrear graves problemas para ellos e incluso generar accidentes de circulación. Mientras que algunos vehículos pueden pasar por encima del animal ante la imposibilidad de esquivarle, otros pueden acabar fuera de la carretera al intentar salvar la vida del animal.

Hasta seis años de cárcel por tirar colillas

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 3% de los incendios lo originan colillas de cigarrillos abandonadas o arrojadas desde vehículos. Por todo ello, y con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, el reglamento establece que arrojar objetos desde coches en marcha, incluidas colillas, se multa con 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. Una sanción que todavía puede ser mayor en caso de que la colilla provoque un incendio.

La Guardia Civil recoge, a través de su cuenta de Twitter, que el hecho de provocar un incendio forestal como consecuencia de una colilla mal apagada puede acarrear una pena de hasta seis años de cárcel: "¿Sabías que tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo es una infracción que conlleva una sanción de 200 € y 4 puntos? Si como consecuencia de la acción se produce un incendio forestal podría terminar en 6 años de cárcel".