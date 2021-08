"Nos están ganando hasta las teleseries": Antonio Canales carga contra Sálvame tras ser despedido en directo

"Mañana voy a estar en todos los lados". El bailarín Antonio Canales ha sido tendencia durante estas últimas horas en redes sociales después de haber sido despedido de Sálvame en directo. También por las críticas vertidas posteriormente contra el programa, a quien acusa de haber perdido la frescura que le caracterizaba y de cansar a la audiencia por tratar los mismos temas cada día: "No seré yo solo el culpable".

Una discusión que comenzaba a eso de las 18:30 horas del pasado miércoles, cuando Carlota Corredera anunciaba frente a la audiencia que Antonio Canales era el colaborador que no renovaría su contrato por el programa de Telecinco. Todo ello como consecuencia de su bajo rendimiento, tal y como explicaba la presentadora, lo que llevaba a la dirección del programa a rescindir su contrato en busca de dar la oportunidad a otra persona que pueda dar más juego: "De 82 días de contrato, Antonio solo ha acudido a trabajar 13 y, a pesar de la duración de cinco horas del programa, suele intervenir una media de cuatro minutos".

"Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como estáis haciendo últimamente"

Después de recibir la noticia, Canales era entrevistado por Carlota Corredera, quien reconocía que le daba pena que abandonara el programa. Sin embargo, el bailarín explicaba que para él no es desagradable porque no le falta trabajo: "Hoy estoy aquí y mañana bailo en Jerez". Después de asegurar que el programa no se merece alguien como él, Canales ha reconocido que preferiría presentar un programa que hable de cultura. Sin embargo, lamenta que eso es muy difícil en Mediaset. No obstante, reconoce que seguirá ligado en otro proyecto de la compañía.

antonio canales: no estoy enfadado por mi despido



antonio canales dos segundos después: pic.twitter.com/M9ov4TMf2b — peri (@T5Comento) August 18, 2021

A continuación, el bailaor ha reconocido que hubiese preferido ser despedido en un momento en el que programa tuviera más audiencia: "No estamos en horas muy altas a nivel de audiencia. Me hubiera gustado más que hubiéramos estado con mucha más audiencia y que me hubieran echado en este momento. Las estadísticas dejan mucho que desear". Y es que, según explica canales, el programa ha perdido espectadores porque se ha vuelto aburrido: "Lo que no hay que hacer es hablar a tontas y a locas. Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como estáis haciendo últimamente. Hay que reinventarse y saber escuchar a la audiencia. No hay que coger un tema y agotar a la audiencia".

"Nos están ganando hasta las teleseries": Canales carga contra 'Sálvame'

Para revertir la situación, Canales propone a la dirección del programa que deje de mirarse al ombligo porque la audiencia es la que manda: "Cuando empieza a bajar la audiencia es porque algo no estamos haciendo bien. No seré yo solo el culpable. Hay que renovarse o morir, no canséis a la audiencia". Tras las críticas hacia el programa, Carlota Corredera se ha defendido diciendo que, para ella, Sálvame es el número uno. Sin embargo, Canales le ha asegurado que el programa de Telecinco ya no es el número uno a nivel de audiencias.

"Pero ahora no está siendo el número uno. Nos están ganando hasta las teleseries", ha explicado el cantante en referencia a la serie de Antena 3 Tierra mamarga. No obstante, Carlota ha querido recordar que los datos de audiencias son públicos y que la gente puede verlos cuando quieran: "Da igual, los datos están ahí y son públicos".