Adiós al sexo explícito en Onlyfans: estará prohibido a partir de octubre

La red social Onlyfans comenzó siendo una plataforma en la que los creadores de contenido podían obtener beneficios con sus contenidos exclusivos. Desde artistas o cantantes hasta fotógrafos o famosos de todo tipo. Sin embargo, la falta de restricciones de la plataforma en lo que a contenido sexual se refiere, unido a la posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero, llevaron a muchas personas a subir este tipo de contenido con el objetivo de ganar popularidad en la red.

Desde desnudos hasta escenas de sexo explícito. Tanto es así que, con el paso del tiempo, la plataforma ya es más conocida por este tipo de contenido que por aquel con el que se promocionaba en sus inicios. Sin embargo, la compañía ha anunciado que quiere acabar con esto. Según un comunicado de Onlyfans al que ha tenido acceso Bloomberg, la plataforma prohibirá el contenido sexual explícito en sus publicaciones a partir de octubre.

Onlyfans anuncia el final del sexo explícito en la plataforma

Una decisión llevada a cabo, entre otras cosas, como consecuencia de presiones externas tanto de bancos como de terceros inversores, tal y como ha explicado la compañía a través de este comunicado en el que aseguran que su objetivo es garantizar su estabilidad económica de cara al futuro: "Debemos evolucionar nuestras pautas de contenido para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra plataforma y continuar albergando una comunidad inclusiva de creadores y seguidores".

Según un informe reciente de Axios, la compañía tiene dificultades para encontrar inversores que estén dispuestos a respaldar una plataforma en el que su contenido principal es el porno. A pesar de que los creadores de contenido están generando cada vez más dinero para la empresa, no es suficiente. Por esa misma razón, y a pesar de que podrán seguir publicando tanto fotos como vídeos de desnudos, los creadores de contenido ya no podrán publicar escenas de sexo explicito porque iría en contra de la política de OnlyFans.

La compañía trata de desmarcarse de los creadores de contenido de sexo explícito

Una decisión que no ha sentado del todo bien a parte de la comunidad, que ve como pierde una importante suma de dinero ante la última decisión de la compañía. Entre ellas destaca Silfy, quien explica en declaraciones a Bloomberg que subir contenido de sexo explícito a su canal de OnlyFans le ayudaba a pagar las facturas. Sin embargo, el hecho de que no se pueda subir sexo explícito a la plataforma provocará que no genere tantos ingresos.

Un cambio de tendencia que lleva notando desde hace varios meses, cuando la plataforma comenzó a promocionar a otro tipo de creadores de contenido dejando a los que trabajan subiendo contenido de carácter sexual a un lado. Por otro lado, la compañía ha