Koeman critica la actitud de Illaix Moriba: "Es horrible, el dinero no es lo más importante con 18 años"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que Pedri tendrá "dos semanas de vacaciones" tras jugar mañana sábado "ante el Athletic Club", con lo que se perderá el partido de Liga ante el Getafe de la tercera jornada.

"Llevamos tiempo pensando en qué es lo mejor para Pedri. Hemos decidido que juegue mañana, pero después tendrá dos semanas de vacaciones para que no tenga problemas físicos en noviembre, necesita un descanso. Hablé con Luis Enrique sobre esto", añadió en este sentido el técnico holandés, insinuando que el jugador tampoco irá convocado con la selección durante el parón.

El caso Ilaix

De IIaix Moriba, quien aún no ha entrenado con el primer equipo esta temporada a causa de las complicaciones en la renovación de su contrato. "La situación de Ilaix es horrible. Hablé con él hace dos o tres semanas, más como persona que como entrenador", desveló el técnico del Barça.

"Es un jugador que tiene 18 años, que es futuro del club, que el año pasado jugó con el primer equipo y que ahora se encuentra en una situación en la que no está con nosotros. Mi mensaje para él es que el dinero no es lo más importante cuando tienes esa edad, lo importante es jugar partidos. Pero el jugador y su gente no opinan así, y estoy decepcionado", añadió Koeman sobre el tema.

Por otro lado, en la rueda de prensa Koeman se refirió a la inclusión de Gerard Piqué en la convocatoria para San Mamés tras las molestias musculares que anunciaron algunos medios de comunicación: ''Me sorprendió la alarma con Piqué de ayer, tuvo unas pequeñas molestias en el entrenamiento, pero podrá jugar mañana".

Mismas ausencias

Quienes no entraron en la convocatoria, como tampoco lo hicieron en la de la primera jornada ante la Real Sociedad, fueron Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. "Sabemos que nos sobran jugadores porque si contamos a los lesionados hay demasiados. Y algunos como Umtiti y Pjanic tienen muy complicado tener minutos", explicó el técnico azulgrana sobre la decisión.

Phillippe Coutinho tampoco entró en la convocatoria, pero Koeman quiso dejar claro que el motivo era otro en este caso: "Phillippe está fuera porque creo que necesita una semana más de entrenamiento con el grupo antes de venir convocado, pero cuento con él, considero que puede ser importante para el Barça como ya dije la temporada pasada".

Otro jugador que parecía que iba a hacer las maletas este verano y que, de momento, sigue en el Barça es Martin Braithwaite, quien además fue el gran protagonista del estreno en la Liga con dos tantos y una asistencia.

"Si hay un interés por un jugador escuchamos, pero Martin es un jugador que nos va muy bien, que juega en diferentes posiciones arriba y que el otro día demostró que es bueno para el equipo. Siempre he dicho que me gusta trabajar con él, es consciente de su rol y es comprensivo cuando no juega siempre", argumentó Koeman.