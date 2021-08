"Si Nadal se operase del pie no podría correr"

Rafa Nadal anunció este viernes que no volverá a competir durante este año 2021 debido a las dolencias que arrastra en su pie. Una lesión que, explicó, tiene desde 2005 y por la que ahora no le queda otra opción que parar.

Un prestigioso doctor expecializado en la materia, el exjefe del departamento de cirugía ortopédica del hospital militar de Vincennes, Gilbert Versier, ha asegurado en una entrevista en L'Equipe que si Nadal se operase no podría correr. "La adaptación del pie al suelo se bloquea y el paciente solo podría caminar. Ya no podría correr. Es por eso que retrasamos esta intervención y la reservamos para pacientes que son extremadamente dolorosos y que ya ni siquiera pueden caminar correctamente. Este no es el caso de Nadal, por supuesto. Todo lo que sea quirúrgico, la resección de una parte del hueso o el injerto tomando hueso de la pelvis para bloquear la articulación a nivel del pie y eliminar el dolor, ya no permite la práctica de deporte a nivel nivel alto", ha relatado.

En esta línea, Versier ha comentado el tipo de personas que habitualmente sufren esta dolencia: "Suele afectar a personas que tienen pies planos. Es congénito. Algunos tienen pies huecos: el arco, es decir la distancia entre la parte interna del pie y el suelo, es muy profundo. Otros tienen arcos completamente colapsados con pie en valgo lo que favorece este tipo de patología. Esto provoca la compresión del hueso navicular que se necrosa. Es la muerte del hueso, no se devora, ha perdido su vascularización".

"Una fractura por estrés también puede tener una causa. Son huesos que no se consolidan bien. Basta que la fractura pase en la zona donde llega la vascularización, donde se encuentran los vasos y que puede ser seguida de una necrosis. Pero es una patología muy rara, cuyo origen no está muy claro. No es necesariamente una patología que evolucione muy rápidamente. La degradación que aparecerá con el paso del tiempo es bastante dolorosa, pero a menudo la artrosis es tardía. Son patologías que conocemos bien pero más bien en mujeres en torno a los 50 años. No vemos eso en un sujeto joven", ha dicho.