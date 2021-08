Fernando Alonso se hace viral por su 'pasión' por ir a la compra: "Siempre es emocionante"

Algunos lo odian, para otros es indiferente e incluso hay gente que le apasiona. Como todo, ir al supermercado a hacer la compra le gusta algunos más que a otros. Lo que se ha descubierto en las últimas horas es que Fernando Alonso es de los que disfrutan. Y parece que mucho.

El piloto asturiano de Fórmula 1 se ha hecho viral por una respuesta que dio en su cuenta de Instagram. En un directo para sus aficionados, Alonso mostró su pasión por ir a comprar.

"Claro que voy al súper, si no, no hay compra. He vivido solo prácticamente toda mi vida. Tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta. Me mola ir al supermercado, estar a tu aire, hacer la compra, ver lo que te apetece en ese momento, qué vas a cocinar o qué hace falta en casa… Cualquier cosa, toallas porque tienes unas que están súper usadas ya, o tienes un problema, o tienes que comprar algo para reparar la casa o hacer un regalo y vas a comprar papel de regalo, celo, tijeras, no sé, siempre es emocionante", sorprendió.

El bicampeón de Fórmula 1 explico que es algo que no puede hacer siempre debido a la enorme cantidad de viajes que realiza al año por su profesión: "Cosas que son absolutamente normales, yo las disfruto como si fuesen oro porque no es que las haga todos los días al año".