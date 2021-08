Desde Zelda hasta Pokémon: cinco videojuegos de Nintendo Switch para disfrutar este verano

Mientras que algunos aprovechan las vacaciones para marcharse bien lejos, a destinos por descubrir después de un largo invierno, otros prefieren embarcarse en mil y una aventuras en el mundo de los videojuegos. Por esa misma razón, hoy te traemos cinco títulos de la Nintendo Switch con los que podrás disfrutar de aventuras de lo más especiales sin tener que salir de casa. Desde The Legend of Zelda: Skyward Sword hasta el Mario Golf o el Pokémon Snap.

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Nintendo decidía hace apenas unas semanas recuperar el The Legend of Zelda: Skyward Sword de la Wii y darle una nueva vida en la que ya es considerada como una de las consolas más exitosas de la Gran N: la Nintendo Switch. Después de una importante evolución gráfica o una mejora en los controles de movimiento, la compañía asiática nos presenta nuevamente esta aventura de Link que, para muchos, es una de las mejores.

No solo por una historia que, sin duda alguna es una de las más completas de la saga, sino por una serie de misiones y desafíos para todo tipo de públicos. En este nuevo título de la Nintendo Switch deberás demostrar tu pericia tanto con el mando como con la mente. Y es que, como viene siendo habitual en los juegos de la saga de Zelda, tendremos que enfrentarnos a mil y un puzles para poder seguir adelante en nuestra aventura. Lo más destacable de esta nueva aventura es, bajo nuestro punto de vista, la mejora en los controles de movimiento que nos permite blandir la espada como si fuéramos el propio Link. Un punto a favor respecto a la versión de la Wii, donde algunas tareas se nos complicaban por lo complejo de los movimientos. También una historia muy depurada y unos personajes a los que veremos en otras ocasiones a lo largo de la saga.

Mario Golf: Super Rush

Otro de los títulos que han llegado recientemente a Nintendo Switch es Mario Golf. Después de títulos como Mario Tennis Aces o Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020, el fontanero más famoso de la historia vuelve a vestirse de gala para jugar al golf. Ya seas de esas personas a las que les gusta el golf tradicional como de las que prefieren algo más arcade, este es tu juego. Además de jugar partidas tradicionales, en este juego también podrás disfrutar de partidas frenéticas en las que tendrás que correr y recurrir a ataques especiales para imponerte al resto de participantes.

Además, y al igual que sucede en The Legend of Zelda: Skyward Sword, podrás convertir tu mando en un auténtico palo de golf. En este juego no solo será necesaria la precisión a la hora de buscar el hoyo. También tendrás que ser capaz de elaborar una estrategia para llegar antes que nadie al hoyo y tener una capacidad de respuesta rápida para adelantarte a tus rivales. Y eso es lo que nos gusta de Mario Golf. Es un juego que nos mantiene en una tensión continúa que puede ser muy divertida si jugamos con amigos.

Miitopia

Si estás buscando un juego de aventuras, Miitopia es un título que no puede faltar en tu Nintendo Switch por varios factores. Entre ellos, el hecho de que puedes personalizar prácticamente todo para que la historia se ajuste lo máximo posible a la que tú quieras vivir. Desde el tipo de personaje que vas a utilizar (podrás escoger entre guerreros, magos y profesiones de lo más disparatadas) hasta su nombre o su apariencia. En este videojuego contarás con 14 trabajos, 20 armas y 30 prendas por trabajo, lo que nos permitirá contar nuestra propia historia. También una infinidad de monstruos que tratarán de hacernos la vida imposible, a quienes deberemos combatir con todo tipo de estrategias que hacen que este título sea más entretenido.

Entre los aspectos que más nos han gustado de este juego destacan una historia de lo más original que te hacen formar parte de ella desde el primer momento. A pesar de que es idéntico al que tuvimos para Nintendo 3DS, el juego cuenta con novedades como el caballo que te acompaña a cualquier lado y las salidas en grupo. También las opciones de personalización y un tipo de combate muy entretenido. En el lado opuesto de este juego, el hecho de que puede ser un tanto repetitivo al tener un esquema similar a lo largo del mismo con el objetivo de que podamos descubrir todas las opciones de personalización. Sin embargo, es una aventura muy divertida para jugar en familia.

Pokémon Snap

Si no te has marchado de vacaciones a ningún sitio, pero te gustaría salir a conocer mundo, Pokémon Snap te invita a que te adentres en el universo Pokémon para conocer un poco más sobre ellos. En este juego tendrás que observar a las diferentes criaturas que componen el mundo Pokémon y conocer más sobre ellos. Hay vida más allá de la Poké Ball y este videojuego se encarga de demostrarnos qué pasa más allá. Desde un Squirtle que hace todo tipo de fuentes con su chorro de agua que hasta una pareja de Bellosom que no paran de bailar al ritmo más caribeño posible.

Lo que más nos ha gustado de este juego es el nivel de competitividad que nos ofrece. Para poder avanzar en el juego deberás conseguir una determinada puntuación que tan solo obtendrás si sacas las fotografías de una forma determinada. ¿No lo has conseguido? Tendrás que pasar nuevamente por la isla para conseguir sacar la mejor de las imágenes posibles. Un juego de lo más entretenido que nos permitirá conocer más sobre estas criaturas con las que ha crecido toda una generación.

Estudio de videojuegos

Si no te interesa ninguno de estos, puedes crearte el tuyo propio con Estudio de Videojuegos. Este título de Nintendo, que llegaba al mercado hace apenas unos meses, nos permite aprender nociones básicas para aprender a crear nuestro propio videojuego. Un título perfecto para todas aquellas personas que estén interesadas en este campo, quienes pueden conocer los primeros pasos de la programación de una forma muy práctica y divertida.

Entre las cosas que más nos han gustado de este título destaca lo entretenido que puede llegar a ser montar tu propio juego. A pesar de que en algunas ocasiones pueda parecer rudimentario, el equipo de Nintendo ha conseguido que programar sea divertido mediante todo tipo de videojuegos. De hecho, incluso podrás disfrutar de esos minijuegos y divertirte a medida que aprendes.