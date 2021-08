"Está siendo un año de mierda": Dulceida deja las redes sociales para priorizar su salud mental

"Hoy hago un parón, hoy me voy". La influencer catalana Aida Domènech, popularmente conocida como Dulceida en Internet, ha anunciado que se toma un respiro de las redes sociales para cuidar de su salud mental. Todo ello a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde asegura que está siendo un año muy duro para ella y que necesita un descanso para volver a encontrar su camino: "A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental".

Domènech explica que abandona las redes sociales porque necesita construirse, abrazarse y cuidarse para volver a ser quien era: "Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme". La influencer ha reconocido que está siendo un año demasiado complicado para ella y que necesita alejarse un poco de las redes sociales para poder volver más fuerte en un futuro.

Las razones de su parón: desde el acoso en redes hasta la muerte de su abuela

Entre las distintas razones que han provocado su marcha de las redes sociales, la influencer reconoce que se encuentra la reciente muerte de su abuela: "El martes se fue mi abuela para siempre y la echo de menos a cada minuto, sigo sin creérmelo y duele". Pero no ha sido la única. Domènech asegura que, desde hace meses, lleva sufriendo un acoso constante sobre su relación. A pesar de que son solo unos pocos, asegura que hacen mucho ruido y, por consiguiente, mucho daño tanto a ella como a su círculo más cercano.

Por todo ello, la catalana reconoce que ha decidido parar: "Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis". A pesar de que asegura que es muy fuerte, Domènech entiende que a veces hay que parar, pedir ayuda y priorizar nuestra salud mental.

Una decisión inédita en los últimos 12 años

De esta manera, la influencer se toma un descanso de las redes sociales por primera vez en 12 años: "Llevo 12 años dando guerra por aquí, compartiendo mucho de mí todos los días acompañada siempre por los mejores, una familia de preciosos llena de amor".

Sin embargo, Dulceida asegura que podría estar de vuelta muy pronto: "Soy una mujer fuerte pero siento que ahora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más, no me siento con fuerzas. Espero tenerlas en septiembre y volver a tope, con mi sonrisa, mi voz repelente de bebé, mucho amor que daros y aventuras que vivir. Os quiero siempre".