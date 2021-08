Cuidado con estas estafas relacionadas con Amazon: quieren hacerse con tus datos y tu dinero

La firma de ciberseguridad ESET ha alertado, a través de su blog corporativo, de la proliferación de varios tipos de estafas relacionadas con Amazon. Una práctica cada vez más habitual como consecuencia de la influencia del gigante electrónico en el mercado, lo que ha llevado a muchos cibercriminales a hacerse pasar por la empresa estadounidense con el objetivo de ganarse la confianza de las potenciales víctimas y hacerse así fácilmente con sus datos.

Entre los distintos ataques llevados a cabo por los ciberdelincuentes durante estas últimas semanas, ESET advierte sobre correos de phishing sobre falsas órdenes de compra. Concretamente sobre aquellos que se hacen pasar por Amazon para hablarte sobre el envío de un producto en concreto o los que solicitan verificar los datos de tu cuenta. A pesar de que no hayas comprado nada en la tienda, los ciberdelincuentes jugarán con el hecho de que hay un paquete a tu nombre para que entres en la estafa. El objetivo de los estafadores es hacerse con tus datos tanto personales como financieros, por lo que se recomienda estar atento a cualquier movimiento sospechoso para evitar ser víctima del fraude.

Los estafadores pueden ponerse en contacto por mail. / ESET

Cuidado con las tarjetas de regalo

Pero este tipo de ataque no es el único. Según explican desde ESET, los ciberdelincuentes también se pueden poner en contacto contigo para venderte tarjetas de regalo que se asemejan a las del gigante electrónico pero que no tienen nada que ver con ellas. Los estafadores se pueden poner en contacto con sus víctimas tanto por correo como por llamada telefónica para advertir sobre un problema urgente relacionado con sus datos personales. Dado que solo podrás resolver la operación pagando a través de este sistema, tal y como explican desde ESET, los estafadores harán todo lo posible para que compres algunas de ellas. Sin embargo, no te servirán de nada.

Por otro lado, los ciberdelincuentes también se pueden poner en contacto contigo para advertirse que un miembro de tu familia que está en problemas y necesita una ayuda financiera. En algunas ocasiones, los responsables del ataque se hacen pasar por Amazon con el objetivo de que compres estas tarjetas de regalo para que posteriormente puedas entregárselas a dicha persona. Pero, como pasa en el ejemplo anterior, tan solo es una estrategia para robarte.

¿Ofertas increíbles? Activa todas las alertas para no caer en la trampa

Si alguien te informa de un descuento que parece demasiado increíble como para ser cierto, es probable que te la estén intentando colar. También si te ofrecen pagar desde una plataforma externa a Amazon para pagar mucho menos por tu compra o si te ofrecen productos a precio de saldo porque están fuera de stock. Por norma general, este tipo de ofertas no suelen ser más que una estrategia para llamar tu atención, por lo que si has recibido algo así desconfía.

Por lo tanto, y si alguien te escribe diciendo que has ganado una recompensa de ensueño, desconfía. En caso de que recibas con un SMS de estas características, y quieras comprobar si te enfrentas a un mensaje real o no, Amazon recomienda que escribamos un mensaje a stop-spoofing@amazon.com denunciando el caso: "Para más información sobre cómo identificar emails fraudulentos, visita nuestra página de seguridad y privacidad aquí". Gracias a ello, evitarás que terceras personas se hagan con tus datos personales y podrás seguir comprando en Amazon como hasta ahora.