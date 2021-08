El Gobierno declara el Mar Menor zona en riesgo y apunta a la responsabilidad del ejecutivo murciano

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al líder del PP, Pablo Casado, que el lunes culpó al Ejecutivo central de los vertidos al Mar Menor y aseguró que es el Gobierno de la nación "quien tiene la competencia".

"Se trata de 8.000 hectáreas ilegales, un uso excesivos de los vertidos de nitratos, lo que ha ocasionado 800 expedientes instruidos por parte del Seprona y la Fiscalía que no están siendo tramitados por el Gobierno de Murcia, que es el órgano competente", ha explicado la portavoz. "No es una pelea de competencias, si no una dejación del ejercicio de las competencias que tiene encomendadas el Gobierno de Murcia".