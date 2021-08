"Qué falta de educación": Sálvame vuelve a pisar al informativo, que arranca entre bailes de los colaboradores

La presentadora de Informativos Telecinco Alba Lago ha vivido en sus carnes algo que ya sufrieron anteriormente sus compañeros Pedro Piqueras y Roberto Fernández: ser atropellada por Sálvame y arrancar el programa mientras los colaboradores y colaboradoras seguían bailando frente a la pantalla. Un suceso que no suele ser muy habitual, por lo que cada vez que se produce llama la atención a cientos de personas en redes sociales.

Los hechos se produjeron el pasado lunes. Concretamente unos minutos antes de las 21:00 horas, cuando Sálvame Tomate echaba el cierre para dar paso a los informativos. A pesar de que la mayoría de veces les da tiempo incluso a meter un par de anuncios antes de dar paso al informativo, en esta ocasión tuvieron que conectar directamente con la presentadora para que comenzara el programa. Todo ello en medio de una fiesta que ha indignado a muchas personas a través de las redes sociales.

" No ha sido de los peores, por lo menos la noticia tenía relación"

Mientras Kiko Hernández se despedía de Sálvame a ritmo de Rauw Alejandro, con Anabel Pantoja y varios colaboradores del programa bailando de fondo, Alba Lago arrancaba el informativo hablando sobre los botellones y las fiestas ilegales que se han producido durante estas últimas semanas en distintos puntos del país. Todo ello en una transición atípica que acabó con la canción del artista puertorriqueño sonando en pleno informativo.

📹 Anabel Pantoja bailando en plano en el nuevo paso loco de \'Sálvame\' a \'Informativos Telecinco\' #yoveosalvame pic.twitter.com/aeYEsDoKYq — Tweets de tele (@teletuits) August 23, 2021

Mientras que algunas personas han lamentado que haya vuelto a pasar una situación de este calibre, otros han preferido hacer bromas sobre lo sucedido. Es el caso del tuitero Javier Martín, quien asegura que este atropello no ha sido de los peores: "No ha sido de los peores, por lo menos la noticia tenía relación". Porque, a pesar de que sea atípico, no es la primera vez que pasa algo así en Mediaset.

Así fue el momento en el que Pedro Piqueras vivió un episodio similar: " Adelante, Pedro Piqueras"

Hace apenas unos meses, concretamente en mayo, el periodista Pedro Piqueras vivió algo similar. Todo ello durante el último minuto de Sálvame, como le ha pasado hace apenas unas horas a Alba Lago. Mientras la realización mostraba el rostro de Piqueras en un lado de la pantalla, en el otro se podía ver a los colaboradores y colaboradoras de Sálvame en medio de una trifulca protagonizada por Lydia Lozano.

Tras ver al presentador de los informativos, Carlota Corredera tuvo que intervenir para darle paso: "Perdonadme, compañeros, perdonadme, mañana este programa se compromete a desvelar la fuente de Lydia Lozano, pero ahora es el momento de la información. Adelante, Pedro Piqueras". Mientras tanto, el presentador mostraba un enfado que no pasaron por alto las redes sociales, quienes le daban la razón al presentador por lo sucedido. Y es que, en ocasiones como las que hemos visto, el hecho de presentar el programa que va a emitirse a continuación puede no ser una buena idea.