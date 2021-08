¿Quién dijo que Disney+ era solo para niños? Estas son las 8 mejores series de animación para adultos

Disney es la industria de cine y series más importante dirigida a niños, pero lejos de lo que se pueda pensar, su plataforma también cuenta con una amplia oferta de contenido para adultos. De hecho, su plataforma Disney+ incluyó en su catálogo hace unos meses series de animación del sello Star, entre las que se encuentran desde algunas de las más emblemáticas como 'Los Simpsons' hasta otras más actuales como 'Marvel: M.O.D.O.K'

Los Simpsons

¿Quién no ha visto alguna vez o ha oído hablar de esta serie de Fox? 'Los Simpsons' es la serie más longeva de la televisión con nada más y nada menos que 32 temporadas que todavía se encuentran en activo. Además, ha recibido varios premios Emmy durante estos años, el último en 2019, a la Mejor Serie Animada.

La serie se centra en las historias de los ciudadanos de la ciudad de Springfield, y más concretamente en la familia Simpson. Una comedia animada con un humor ingenioso y subversivo que se ha posicionado como un referente de la cultura pop en Estados Unidos desde la emisión de su primer episodio en 1989.

No te pierdas las aventuras de Homer, el padre de familia que trabaja en una central nuclear, Marge, la madre ama de casa, Bart, el hijo mayor y todo un rebelde, Lisa, la mediana y empollona, y Maggie, el bebé que nunca habla.

La producción nace de una colaboración entre Gracie Films y 20th Century Fox Television, y fue creada por el dibujante Matt Groening. Pero sus desarolladores son, además de él, Sam Saimon y James L. Brooks. Este y Groening son también los productores ejecutivos de la serie.

Póster de 'Los Simpsons' temporada 31. / DISNEY +

Futurama

Esta serie fue creada también por Matt Groening, y si te gustan 'Los Simpsons' es casi seguro que disfrutes también de esta divertida serie de animación futurista. Un chico llamado Fry es el centro de la trama cuando de repente viaja por accidente al futuro, al año 3.000 desde el año 1999. Al principio intentará volver, pero su relación con algunas de las diferentes especies que conviven con la humanidad en ese nuevo siglo hará que viva una serie de aventuras que lo retengan en esa nueva realidad.

Escena de la serie 'Futurama'. / DISNEY +

Solar Opposites - Serie Star original

Esta serie de 2020, 'Solar Opposites', cuenta con 12 temporadas. Su trama gira en torno a una familia de alienígenas: Korvo, Terry y sus hijos replicantes Yumyulack y Jesse. La serie promete sacarte alguna carcajada por las aventuras de estos habitantes del planeta Shlorp, que tras chocar con La Tierra, deberán refugiarse en el centro de Estados Unidos y vivir todos los contrastes que existen entre un planeta y otro.

Portada de 'Solar Opposites'. / DISNEY +

Padre de familia

Algo más gamberra que las anteriores y con un humor bastante más bestia, esta serie de animación narra las aventuras de la familia Griffin: Peter, un hombre entrañable a la par que ignorante, su mujer con fuerte personalidad Lois, y sus tres peculiares hijos, Meg, la marginada del instituto, Chris, un adolescente bastante raro y Stewie un bebé genio pero psicópata, y el perro que habla, Brian, que se encargará de controlar que el pequeño no destruya al mundo ni a la familia.

Escena de la serie 'Padre de familia'. / DISNEY +

Sus 19 temporadas están disponibles en la plataforma de Disney+, y además de llevarte a carcajadas por lo absurdo de las historias de esta familia, lo hará también por las de los amigos y vecinos del matrimonio.

Padre Made in USA

Al hilo de la anterior, esta comedia americana también cuenta la historia de una familia, encabezada por Stan, un hombre que trabaja para la CIA y que está obsesionado con el terrorismo, con cuidar a su familia y con salvar el mundo. Sus dispares historias muestran y critican a una gran parte de la sociedad estadounidense.

Escena de la serie 'Padre madre in USA'. / DISNEY +

17 temporadas que te harán reír sin parar, no solo con las historias de Stan y cada uno de los miembros de su familia, sino también con la del extravagante y multifacético extraterrestre que vive con ellos por un error que cometió en su trabajo y que pretende ocultar.

El Show de Cleveland

Escena de la serie 'El show de Cleveland'. / DISNEY +

Esta serie de animación que tiene cuatro temporadas nace de uno de los personajes de una de las que te hemos comentado anteriormente, Cleveland, uno de los amigos del círculo íntimo de Peter Griffin. Cuando este sufre la pérdida de su esposa y se muda de ciudad, emprende una nueva aventura con la que fue su novia del instituto. De hecho, ambos pretenden rehacer sus vidas tras sus anteriores matrimonios y la unión entre unos hijos y otros traerá un cóctel de aventuras que harán que te partas de risa.

Bob's Burguer

Portada de la serie 'Bob's Burguer'. / DISNEY +

En 'Bob's Burguer', además de las tramas que llenarán sus personajes principales, tiene como protagonista un restaurante de hamburguesas que siempre sufre problemas económicos y está a punto de cerrar. Pero los retos que la familia deberá pasar para que esto no ocurra te conseguirán atrapar en nada menos que 10 temporadas. Y no te preocupes, porque si te quedas con ganas de más, que es lo más problable, podrás disfrutar de la temporada 11 a partir del 25 de agosto.

Marvel: M.O.D.O.K - Serie Star Original

Al igual que 'Solar Opposites' es una serie original del sello Star, aunque es la más novedosa de todos. Tiene solo una temporada, ya que su estreno fue a principios del 2021. Si lo que buscas es una serie para ir siguiéndole el hilo temporal, esta es tu mejor opción. La serie de animación cuenta las historias del supervillano M.O.D.O.K, que lleva años persiguiendo la conquista del mundo. Sin embargo, varios años después de fracasos y desilusiones, el villano decide destruir su malvada organización (A.I.M).

Pero esta serie no se centra en su conquista del mundo, sino en cómo ahora tiene que lidiar con la derrota y con una vida familiar que se viene abajo, unida a la crisis de la mediana edad. Porque sí, los villanos también sufren problemas personales. Una divertida y original serie que no te dejará indiferente.