"Cómo os gusta obedecer": la inexplicable razón de un conductor de BlaBlaCar para no dejar viajar a una chica

Para poder viajar en BlaBlaCar, la famosa plataforma para compartir vehículo con terceras personas, tan solo tienes que meterte en su página web o aplicación y determinar el origen y el destino que quieras llevar a cabo. También el número de pasajeros que te acompañarán y la fecha a la que quieres viajar. Una vez hecho esto, te encontrarás con todas las opciones que te ofrece un mercado en el que podrás decantarte por el conductor o conductora que más se ajuste a tus planes.

Hace apenas unos días, la usuaria de Twitter Alicia Muñoz decidía viajar desde Mérida a Madrid y optaba por esta plataforma para encontrar a un conductor o conductora que pudiera trasladarla hasta la capital. Allí conoció a un hombre que le contaba que volvía de vacaciones desde Altanterra hasta Madrid y que podría recoger a gente tanto en la propia Atlanterra como en Zahara de los Atunes o Barbate.

"¡Cómo os gusta obedecer!"

Dado que el conductor tenía una buena reputación dentro de la plataforma, Alicia decidió contactar con él para viajar juntos a Madrid. De hecho, llegó a reservar uno de los asientos del coche para viajar hasta la capital este mismo miércoles. Sin embargo, y cuando todo parecía cerrado, el hombre decidió cancelar el viaje por un motivo que ha indignado a las redes sociales. Y es que, tal y como explica la protagonista, no le dejó ir en el coche porque tenía la intención de llevar la mascarilla puesta.

Me acaban de cancelar un viaje en BlaBlaCar por querer llevar la mascarilla puesta en un sitio cerrado durante más de 3 horas con gente que no conozco de nada. Me dice que lo ha puesto en la descripción del viaje (últ. foto) pero no hay nada de eso. pic.twitter.com/uIw7DzuV4S — Alisia. (@aliciamf99) August 24, 2021

A pesar de que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio dentro del vehículo cuando viajen dos personas no convivientes, tal y como refleja la Ley 2/2021, de 29 de marzo, el conductor de Blablacar no daba crédito a que Alicia llevara la mascarilla. En primer lugar, el conductor le explicaba que iba a viajar sin mascarilla durante las tres horas de trayecto. A pesar de que Alicia le explicaba que no tenía ningún problema en que el conductor viajar sin mascarilla, este le preguntó si ella la llevaría o no.

"Viajamos sin mascarilla y sin miedos raros"

Cuando la joven le respondió que sí, el conductor no daba crédito y aseguraba que no se encontraba a gusto con la situación: "Viajamos sin mascarilla y sin miedos raros". Sin embargo, la pasajera le recordaba que ponerse o no la mascarilla era cosa suya, a lo que el conductor le recriminó que le encantaba obedecer órdenes de terceros. Después de asegurarle que le molestaba que viajara con la mascarilla puesta, el hombre canceló el viaje para que no se pudiera subir al vehículo.

Hola, Alisia. Lamentamos lo ocurrido con tu reserva. Efectivamente, es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el viaje en coche compartido. Te pedimos que contactes con nosotros por MD para tomar las medidas oportunas. Muchas gracias. Un saludo. — BlaBlaCar España (@blablacar_es) August 24, 2021

De esta manera, Alicia se quedó sin viaje a Madrid pero con el respaldo de una comunidad, la de Twitter, que ha preferido ver este suceso por el lado positivo: "Te ahorraste más de tres horas con un pelmazo". Entre las distintas respuestas que ha recibido durante las últimas horas podemos encontrar la de la propia plataforma, quien recuerda tanto a ella como al resto de conductores y pasajeros de Blablacar que el uso de mascarilla durante los trayectos es obligatoria.