"Es urgente sacarle de ahí": la triste historia de Rufo, el abuelito que ha perdido a sus dueños y busca hogar

Después de toda una vida en un hogar, rodeado del calor y el amor de una familia, Rufo ha acabado en una perrera a sus 14 años y medio de edad. Así lo ha dado a conocer la protectora animal Por los pelos tanto en su página web como en sus redes sociales, donde cuentan la trágica historia de este pequeño mestizo que busca una familia de manera urgente para vivir sus últimos años de vida con alguien que le ofrezca el mismo cariño que ha tenido desde que era un cachorro.

Según cuenta la protectora, el "abuelito" se ha quedado solo después de que su dueña haya fallecido y su dueño haya sido ingresado a causa de un cáncer terminal. A pesar de que el hombre hizo todo lo posible por encontrarle un nuevo hogar antes de ingresar en el hospital, algo que le preocupaba enormemente porque no quería que pasara sus últimos años de vida solo, el pequeño Rufo ha acabado en la perrera ante la imposibilidad de alguien que pueda hacerse cargo de él.

"Toda una vida junto a ellos ha terminado de golpe y no entiende nada"

Sin embargo, una perrera no es el sitio idóneo para un animal que ha pasado toda la vida en familia. De hecho, los responsables de la protectora aseguran que tuvieron que sacarlo de urgencia a una casa de acogida porque Rufo no quería comer nada. Todo ello porque ha pasado de vivir con sus dueños en su casa a acabar completamente solo en una perrera: "Toda una vida junto a ellos ha terminado de golpe y no entiende nada".

Según han dado a conocer sus cuidadores, Rufo es un perro muy activo a pesar de su avanzada edad. Un abuelito dulce, cariñoso y muy juguetón que, tal y como aseguran desde la protectora, demuestra que la edad tan solo es un número. Por otro lado, también destacan que es un animal que pasea muy bien con la correa y que además se relaciona bien con otros perros y perras. Un animal que busca unos últimos años junto a una familia que le pueda cuidar tan bien como la anterior.

¿Quieres adoptar a Rufo? Estos son los pasos a seguir

En lo que respecta a su salud, los responsables de la protectora explican que Rufo ya está castrado. Después de realizarle una revisión geriátrica, el veterinario ha detectado que tiene localizada una masa en la parte trasera que posteriormente ha sido catalogado de lipoma. Por otro lado ha dado negativo al test 4dx que determina que no tiene leishmania, erliquia, filaria y anaplasma. A pesar de que tiene unas analíticas perfectas para un perro de su edad, desde Por los pelos aseguran que Rufo está completamente sordo y tiene piedras tanto en la vesícula y en el estomago.

Para apadrinar a Rufo tan solo tienes que rellenar el formulario disponible en la página web de la protectora. En caso de que quieras saber sobre el animal, desde la protectora ofrecen este correo electrónico para que puedas resolver cualquier duda: proteccion.animal.lasagra@gmail.com. Por último, desde Por los pelos explican, a todas aquellas personas interesadas en hacerse con Rufo, que se entregará en Madrid o Toledo. Dado que no envían sus animales a ningún sitio, serán los interesados quienes tengan que viajar a las distintas ubicaciones para poder llevarse el perro a casa y ofrecerle una segunda vida.