Así es el Galaxy Z Flip3: el teléfono con el que Samsung democratiza la tecnología plegable

Cada año por estas fechas, Samsung solía presentar algún teléfono de la gama Note. Un dispositivo, dirigido principalmente al sector profesional, que destacaba entre otras cosas por un tamaño superior al de la gama principal y características de lo más interesantes como el S Pen. Sin embargo, y a medida que han ido evolucionando los teléfonos móviles de la compañía surcoreana, cada vez había más dificultades para distinguir una gama de la otra.

Por esa misma razón, y después de diez años presentando un dispositivo al año, la empresa ha decidido descontinuar la saga Note y apostar por su nueva línea de plegables. Bajo el apellido Z, Samsung ha presentado recientemente el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Dos teléfonos móviles, de diseños completamente opuestos, que nos permiten estirar la tecnología plegable hasta donde hace unos años nos parecía imposible llegar.

Así es el Samsung Galaxy Flip 3

Para conocer más sobre estos teléfonos móviles contamos con el responsable de tecnología y plataformas de Samsung Electronics, Santiago Izquierdo, quien nos explica las características de un teléfono móvil que, a primera vista, llama la atención por un diseño que es más llamativo que el del Fold. Mientras que el primer teléfono móvil plegable de la compañía se abría de una forma similar a la de un libro, este se abre de la misma manera que lo hacían los antiguos teléfonos móviles con tapa.

Tras abrir este teléfono móvil nos encontramos con una pantalla de 6,7 pulgadas Full HD. Una Dynamic Amoled 2X Infinity Flex Display con 425 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 120 hercios. Pero este teléfono móvil equipa una segunda pantalla en la parte exterior del móvil. Concretamente junto a las cámaras, donde podemos encontrar una segunda pantalla Super Amoled de 1,9 pulgadas que será muy útil, entre otras cosas, a la hora de sacar fotografías o de consultar la hora sin tener que abrir el dispositivo.

Samsung apuesta por la democratización de los plegables

Durante la semana que lo hemos tenido a prueba, la sensación es que es un teléfono móvil muy compacto y cómodo de llevar en el bolsillo. Algo que agradecer en una época como la actual, en la que la mayoría de teléfonos incorporan pantallas que van de las 6 a las 7 pulgadas de tamaño. Por otro lado, su diseño está mucho más depurado que el modelo anterior, con unos materiales y unos acabados que demuestran que es un teléfono móvil diferente.

Un móvil diferente que, a pesar de todo ello, no tiene un precio tan prohibitivo como el de sus antecesores. Y es que, después de varios años trabajando en esta tecnología, Samsung ha presentado el que podría ser el primer dispositivo que democratiza la tecnología plegable. A pesar de que todavía sigue siendo caro, ya que cuesta 1.059 euros, es una gran rebaja en comparación con el primer Fold que llegaba al mercado por 2.020 euros.

Así es el corazón del Galaxy Z Flip 3

Después de descubrir su físico, llega el momento de adentrarnos en él y conocer sus entrañas. En el interior de este teléfono móvil nos encontramos con un procesador Snapdragon 888 5G de 8 núcleos y 8 GB de memoria RAM en dos versiones de 128 y 256 GB de memoria interna. Un procesador premium que también podemos encontrar en otros dispositivos de la competencia como el Xiaomi Mi 11 Ultra que analizamos anteriormente, por ejemplo. En resumidas cuentas, unas características que nos permiten disfrutar de cualquier experiencia sin ningún tipo de parones. Desde videojuegos hasta streamings.

Pero no solo eso. Estos ocho núcleos ayudan a optimizar todos los recursos integrados dentro del teléfono móvil como puede ser la inteligencia artificial. En la experiencia de uso no ha habido ningún problema de lag pero sí de ligero recalentamiento en algunas ocasiones en el que se le estaba dando un uso extremo. Sin embargo, en líneas generales, es un teléfono que no se recalienta.

Respecto a las cámaras, el teléfono cuenta con una cámara frontal de 10 megapíxeles ubicada en un agujero centrado en la parte superior del teléfono. Sin embargo, las más interesantes son las equipadas en la parte trasera porque las utilizaremos mucho más de los que creemos. El teléfono incorpora una cámara principal de 12 megapíxeles y ultra gran angular de otros 12. Pero la clave de este novedoso teléfono móvil es que podremos hacernos un selfi con la cámara principal mientras nos vemos en esa pantallita externa que nos vendrá de lujo para saber qué es lo que está pasando mientras tratamos de sacar la foto. Ideal para selfis o fotografía en grupo.

Una batería justita pero bien optimizada

El último teléfono móvil de Samsung incorpora una batería de 3.300 miliamperios que puede parecer insuficiente para aguantar el día entero. Y lo es si exprimimos hasta el más mínimo recurso del móvil. Por esa misma razón, y para poder aguantar todo el día con el teléfono móvil sin la necesidad de que este pase por el enchufe es recomendable bajar la tasa de refresco a 60 hercios.

De hecho, y aprovechando que estamos hablando sobre la cámara, el Galaxy Z Flip3 viene sin cargador incorporado. A pesar de que utilicemos un supercargador, este teléfono móvil tan solo soporta 15 vatios. Por lo tanto, y a pesar de que intentemos cargarlo más rápido, necesitaremos aproximadamente una hora y cuarto para obtener el 100% de la batería. Por otro lado, el teléfono admite carga inalámbrica y cuenta con carga inversa para que puedas cargar otros dispositivos como puede ser un reloj u otro móvil desde el propio Flip3.

Precio y disponibilidad

Respecto al precio y disponibilidad del nuevo Galaxy Z Flip3, variará dependiendo del modelo que escojamos. Si nos decantamos por la versión de 128 GB, podremos comprarlo desde este mismo viernes por 1.059 euros. Mientras tanto, y en caso de que prefiramos la de 256 GB, tendremos que pagar 50 euros extra, por lo que nos saldrá por 1.109 euros.

Por lo tanto, Samsung democratiza la tecnología plegable por un teléfono de vanguardia que está a la altura del resto de smartphones integrados dentro de la categoría premium. No solo por la posibilidad de plegarse, sino por unas características técnicas a la altura de los mejor teléfonos del mercado.