¿Puede la empresa despedirte por no estar vacunado?

A partir del 12 de septiembre, todos los empleados de Delta Airlines que no estén vacunados deberán pasar una prueba del virus cada semana. Y a partir de noviembre, quienes estén acogidos al plan médico de la empresa y no hayan recibido la pauta completa, tendrán que pagar un recargo mensual de 200 dólares (unos 170 euros) y no podrán acceder a la protección salarial por Covid.

Son las medidas que ha tomado la tercera mayor aerolínea de Estados Unidos para forzar la vacunación de su plantilla, que ya está vacunada al 75%. En un comunicado, el CEO de la compañía ha asegurado que la estancia en el hospital de sus trabajadores por causas relacionadas con el virus le ha costado a la empresa una media de 50.000 dólares por persona. Según Ed Bastian, la decisión de no vacunarse está suponiendo un riesgo financiero para la compañía.

Delta Airlines sigue así los pasos de otras empresas estadounidenses, como Facebook, Google o Walmart, que han obligado a sus empleados a vacunarse para poder volver a sus puestos de trabajo. También la Liga de Fútbol Americana (NFL) ha advertido de que los equipos que aplacen partidos por tener jugadores enfermos sin estar vacunados perderán esos partidos y pagarán de su bolsillo la cancelación.

Te pueden despedir (en algunos casos)

En España, el derecho a no vacunarse está avalado por la Constitución. Sin embargo, según la abogada laboralista María José Landaburu, en puestos de trabajo sensibles, donde los empleados mantienen un contacto estrecho con otros compañeros o con terceros, la empresa está obligada a velar por la salud del resto de la plantilla y de quienes interactúen con ella. Y para garantizar la seguridad sanitaria del colectivo tiene la posibilidad de tomar medidas sobre un trabajador que no se haya vacunado.

"La empresa puede pedirle que se vacune. Y si no quiere, está en su derecho y en su obligación, para salvaguardar la salud de los demás, de ponerle en otro puesto de trabajo que no suponga tanto riesgo, o de sancionarle, o incluso podríamos llegar al despido, por una causa sobrevenida que determina la incapacidad de ese trabajador de llevar a cabo sus funciones", explica Landaburu a la Cadena SER.

"Esto es así ahora porque estamos en una situación de pandemia que ha cambiado la óptica de todos", señala. Y recuerda que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado mes de abril ya dictaminó que las vacunas obligatorias no violan los derechos fundamentales.

No te pueden despedir

Desde otro punto de vista, el abogado del despacho Legálitas Sergio Herrero considera que si la vacuna es voluntaria para la población en general, también lo es en el ámbito laboral. "Es cierto que [la Ley de Prevención de Riesgos Laborales] obliga a las empresas a proteger a sus empleados frente a riesgos durante el desempeño de sus funciones, y deberán asimismo vigilar con periodicidad la salud de sus trabajadores y trabajadoras. No obstante, ello no implica que sea obligatorio suministrar tratamientos sanitarios preventivos como puede ser una vacuna, ya que la protección de la salud es un derecho de los trabajadores, no algo que se deba imponer", afirma en un artículo.

En su opinión, aquí no caben despidos ni sanciones. "No es posible que una empresa despida a un trabajador por no vacunarse, ni tampoco sancionarlo por este motivo. De esta manera, un despido por no vacunarse sería improcedente o incluso nulo, ya que podría implicar la vulneración de derechos fundamentales", concluye Herrero. Desde el despacho señalan que para que la vacuna sea obligatoria se requiere una autorización judicial.

Cómo compaginar el derecho a no vacunarse y el derecho a trabajar en condiciones de seguridad sanitaria en tiempos de pandemia. Nuevos debates que se abren en el primer septiembre de 'operación retorno' a la oficina con gran parte de las plantillas vacunadas.