"No es un fraude": la Seguridad Social advierte que este mail que puede llegarte próximamente es real

Los casos de phishing han crecido de forma exponencial durante estos últimos años. Cada vez son más los ciberdelincuentes que se hacen pasar por instituciones de renombre u organismos oficiales con el objetivo de ganarse tu confianza y robarte sin levantar ningún tipo de sospecha. Esto ha provocado que, inevitablemente, sospechemos de cada SMS o correo electrónico que nos llega desde un organismo oficial.

Tanto es así que incluso los propios organismos oficiales han comenzado a advertir a través de las redes cada vez que van a poner en marcha una campaña que requiera del envío de correos electrónicos con el objetivo de tranquilizar a la sociedad. Hace apenas unas horas, la Seguridad Social ha informado a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que han comenzado a enviar un mail informativo a todos los autónomos y autónomas.

Si has recibido este mail, no lo borres: es real

Según ha explicado la Seguridad Social a través de la cuenta de Twitter de la Tesorería General, este correo informativo dirigido a todos los autónomos y autónomas versa sobre adeudos y cargos. De hecho, y con el objetivo de transmitirte todavía más seguridad, te advierten de que dicha información te llegará a tu cuenta de correo electrónico desde el siguiente remitente: noreply@seg-social.es.

📧 La Tesorería está enviando un e-mail informativo a todos los #autónomos en materia de adeudos y cargos en cuenta. El remitente es noreply@seg-social.es.

𝗡𝗼 es un fraude. pic.twitter.com/Az88KO0oZY — Información TGSS (@info_TGSS) August 26, 2021

Por lo tanto, y si has recibido un correo electrónico del siguiente remitente, no lo borres ni lo guardes como spam. Se trata de una notificación que le llegará durante los próximos días a todos los autónomos y autónomas de España. Además, y si haces un breve repaso a cómo está formado el correo electrónico, podrás descubrir rápidamente que se trata de una información verídica y que no se trata de una estafa más como las que has podido ver con anterioridad.

Presta atención a estos detalles para saber si se trata de un mensaje fraudulento o no

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ha desarrollado una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde observar que el dominio del remitente del correo es el correcto hasta que no abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores. Por otro lado, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos, actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https'.

Por último, la empresa especializada en ciberseguridad recomienda que revisemos periódicamente las cuentas bancarias para identificar cualquier irregularidad, modificar periódicamente tus contraseñas y acudir a los canales oficiales en cuestión de duda. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos tanto personales como bancarios.