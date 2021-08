"Nos pasó a los cuatro": la confesión más embarazosa de José Mota sobre 'Mask Singer'

Mask Singer se ha convertido en uno de los formatos estrella de Antena 3. Los buenos datos de audiencia del programa, unido al enorme apoyo social que tiene en redes sociales, han provocado que los productores del programa hayan puesto toda la carne en el asador durante esta segunda temporada para sorprender tanto a los investigadores como a las millones de personas que siguen el mismo tras el televisor. Y lo cierto es que lo han conseguido de manera notable.

A lo largo de esta segunda temporada, los espectadores y espectadoras del programa de Antena 3 descubrieron a personalidades como La Toya Jackson, Isabel Preysler o Mel B. También Pepe Reina, Esperanza Aguirre o Bertín Osborne, sin duda alguna tres de las grandes sorpresas de la edición. Sin embargo, no todos son tan conocidos ni causan el mismo impacto entre el público. ¿Y si un personaje se levantara la máscara y nadie supiera quién es?

José Mota recuerda el sorprendente casting de la segunda edición de Mask Singer

Hace apenas unos días, José Mota reconocía en Zapeando que le pasó con uno de los personajes de esta edición. Pero no solo a él, sino a las otras tres personas que componen el jurado. Después de que Dani Mateo confesara que el hecho de ver a Esperanza Aguirre interpretando a uno de los personajes de Mask Singer fue lo que más le sorprendió de esta segunda edición, el presentador del programa le preguntó a José Mota si alguna vez había descubierto la identidad de alguien que realmente no conocía

A continuación, el cómico comenzó a explicar que durante esta segunda edición había subido el nivel del casting respecto al de la primera: "Venía gente muy top": Después de hablar sobre los distintos famosos y famosas que se han pasado por el plató de Mask Singer, José Mota recordaba que el hecho de que fueran disfrazados en todo momento les ayudaba a perder la vergüenza y a atreverse en un formato que tal vez nunca hubieran aceptado de no ser por la máscara: "Como vas debajo de ese disfraz no tienes ese pudor".

"Nos pasó a los cuatro"

Sin embargo, y a pesar de que este año había personalidades como Isabel Preysler, La Toya, Mel B o Bertin Osborne, también hubo grandes sorpresas. Sorpresas tan grandes que dejaron boquiabierto al jurado, que no supo qué decir al ver a una persona que no conocían. Según ha dado a conocer José Mota, ninguno de los cuatro investigadores sabía quién era la persona que se encontraba detrás de uno de los disfraces: "Nos pasó a los cuatro".

Pero no quiso dar nombres: "No quiero decirlo". Sin embargo, el humorista reconoce que si le invitan nuevamente al programa lo contará: "así me invitáis la próxima vez a lo que lo cuente". Por lo tanto, los investigadores del programa no supieron quién era la persona que se escondía detrás de uno de los disfraces ni aún desvelando su verdadera identidad.