Wijnaldum, sobre su frustrado fichaje por el Barça: "Era un proceso muy largo y el PSG fue más rápido"

Georgino Wijnaldum compareció en la rueda de prensa previa al partido entre el Reims y el PSG que servirá para ver el debut de Leo Messi con la elástica parisina. El centrocampista holandés ya jugó el primer partido en su nuevo club en la Supercopa francesa frente al Lille en donde disputó veinte minutos. Después, siempre ha sido titular con el PSG en la Ligue 1, puesto que es un futbolista muy del agrado de Mauricio Pochettino.

La explicación de su 'no-fichaje' por el Barça

El centrocampista holandés también estaba en los planes del Barça. Su compatriota, Ronald Koeman, lo pidió expresamente a la directiva azulgrana, pero finalmente no pudo producirse su fichaje. Además era a coste cero, algo que agradaba mucho en 'can Barça' debido a los problemas económicos por los que está pasando ahora mismo.

"Estaba negociando con el Barça, iba bien, pero estaba siendo un proceso muy largo. El PSG fue más rápido. Tenía muchas ganas de contratarme, eso fue lo que marcó la diferencia", señaló el jugador holandés, quien confirmó los problemas para fichar por el conjunto azulgrana.

Muy feliz con la llegada de Messi

Horas antes del debut de Leo Messi con la camiseta parisina, afirmó que está muy feliz de la llegada del argentino. De él también destacó lo buena persona que es. “No quiero decir que me arrepienta todavía menos de no haber fichado por el Barça ahora que Messi está aquí. Simplemente tuve la suerte de que he venido con nosotros. A mí me convenció el proyecto deportivo”, finalizó el futbolista holandés.