La historia del regalo de un abuelo a su nieta que emociona a Twitter: "Lo dejó escondido antes de morirse"

Las redes sociales, entre sus numerosas funciones y virtudes, sirven para contar historias a un gran número de personas. Una publicación puede llegar a un público masivo en cuestión de segundos. Por ejemplo, en Twitter, se pueden encontrar historias emocionantes y conmovedoras, y en estos últimos días se ha hecho viral, con miles de respuestas, 'retweets' o 'me gusta', la protagonizada por una usuaria, Cris (@cris_simoo), y su abuelo, en torno a un regalo que este le ha hecho a ella incluso después de su muerte. "Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado. El mejor", cuenta.

Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer. Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí. Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado.

El mejor❤️ — Cris (@cris_simoo) August 26, 2021

"Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer. Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él", comienza a contar, y prosigue: "Y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí". Su abuelo quiso continuar la tradición dejando un regalo guardado para que siguiera recibiendo un libro a pesar de su fallecimiento, que ella ha respondido que era Amapolas en octubre, de Laura Riñón. Esta emocionante historia tuvo cada vez más repercusión, algo que ni ella misma se lo esperaba. "Bueno no me imaginaba que esto llegase a tanta gente así que he pensado que voy a hacer un hilo sobre la historia de mi abuelo, tuvo una vida única y me apetece mucho contarla", reconoce, aprovechando para contar la historia completa.

La historia del abuelo que ha emocionado a Twitter

"Hilo sobre la historia de mi abuelo Juan, un hombre increíble que vivió de una forma única", presenta, y así comienza a contar: "Mi abuelo nació en Alcoy en 1932. Su padre, Rafael, era profesor en su propia academia, la Academia Simó. Esto es importante porque marcó la vida de mi abuelo. Desde pequeño pudo estudiar, leer, instruirse. No se puede entender el carácter de mi abuelo sin tener esto en cuenta".

Hilo sobre la historia de mi abuelo Juan, un hombre increíble que vivió de una forma única 💛 pic.twitter.com/XCpJ5r6oue — Cris (@cris_simoo) August 27, 2021

"Mi abuelo estaba casi siempre solo y prácticamente no tenía amigos. Podría haberse convertido en una persona retraída, reservada o resentida. Pero todo lo contrario. Mi abuelo hizo de los libros sus mejores amigos. Antes de cumplir diez años ya leía los grandes clásicos", explica más adelante. "A mi abuelo los libros le salvaron la vida. Y gracias a esto se convirtió en la persona más culta que he conocido. Era una biblioteca andante", asegura también.

"La primera vez que le vi llorar fue en su cumple hace muchos años. Le regalaron tres libros que le faltaban de una colección descatalogada muy difícil de encontrar, y nada más quitar el envoltorio se puso a llorar. Ojalá todos viviésemos con esa intensidad, con esa alegría", destaca también.

Las redes se han volcado con la historia y han transmitido a la usuaria lo verdaderamente emocionante que es lo que ha contado. "Una costumbre tan tierna que deja sin palabras. Alegría tremenda que sentiría tu maravilloso abuelo", cuenta un usuario, "me has emocionado y recordado a mi padre", escribe otro, "alguien está llorando y no voy a decir quien soy", "mucho ánimo, seguro que está muy orgulloso de ti, esté donde esté", "yo que soy abuelo, me he emocionado hasta las lágrimas al leerte", o "quedé con un nudo en la garganta", son algunos de los mensajes.

Llegué por un rt y me alegro. Una costumbre tan tierna que deja sin palabras. Alegría tremenda que sentiría tu maravilloso abuelo de ver la ilusión que te haría recibir un libro como cada año. Regalo que incluso tras su partida recibiste. T\'envia un abraç un companyer valencià!😘 — Jose Salom (@jsalom10) August 27, 2021

Me has emocionado y recordado a mi padre, un hombre de campo, cuando en los años ochenta íbamos al mercado de Cáceres, desde el pueblo a vender aceitunas que cogíamos durante la semana, me daba dinero para comprarme un libro. Al volver de regreso a casa me decía léeme hijo... — Enrique Ventero 🌳🐝🐂🐓🐾🐑🐎 (@quique2664) August 27, 2021