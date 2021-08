Jasikevicius: "Primero Gasol debe decidir si quiere jugar. Luego, si el club puede asumir esta situación"

El Barça de baloncesto prepara, en Andorra, la nueva temporada donde el objetivo principal será conseguir la Euroliga. Esta mañana después del entrenamiento, Xavi Saisó, periodista de SER Catalunya, ha entrevistado a Sarunas Jasikevicius en el 'Què T’hi Jugues!'.

El entrenador lituano se ha mostrado contento con la plantilla que tiene y ha expresado su punto de vista sobre la incertidumbre alrededor del futuro de Pau Gasol en el Barça: "Primero Gasol debe decidir si quiere jugar. Después, si el club puede asumir esta situación y si a Gasol le gustaría el rol. Ahora mismo no pienso en eso, si más tarde tenemos una oportunidad, ya lo pensaré".

Pau Gasol con Sarunas Jasikevicius / Getty Images

Contento con la plantilla disponible

Sarunas Jasikevicius reconoció que está muy contento con una plantilla en la que está dándole protagonismo a los jóvenes para ver si pueden rotar un poquito más. Consciente de la situación económica por la que está pasando el Barça, afirmó que hay que tener en cuenta que están pasando por un periodo duro y especial. "Viene un nuevo presidente que tiene que hacer cuentas y primero saber cuánto tiene y cuánto no".

Respecto a poder añadir algún jugador más, él mantiene que la comunicación que tiene con el club es diaria, puesto que cada día hablan. También lo hacían en verano, ya que la plantilla no estaba hecha y había que cerrarla. Sin embargo, no se arriesgó con ninguna posición ni ningún nombre propio: "Me falta paciencia", dijo entre risas.

Haciendo una valoración general de su nueva plantilla, reconoció que el equipo ha cambiado un poco, pero que esa era la idea: "Reforzarnos con gente que no teníamos el año pasado, con jugadores que puedan postear. Tenemos también bases suplentes, ya que la pasada campaña estuvimos improvisando".

Se rindió ante Messi

Como aficionado del Barça, 'Saras' agradeció a Leo todo lo que ha hecho por el club y las alegrías que les ha dado a los barcelonistas. Reconoció que es muy difícil verlo con otra camiseta y que fue una imagen especialmente dura para él.

"Esta gente tiene que retirarse en el club y bueno, luego hay cosas que no podemos controlar. Sufrí mucho con su adiós. No me lo podía creer. Pero bueno, los tiempos mandan. Es muy difícil, pero, uf, es que estamos hablando de Messi", reconoció.

Jasikevicius junto a Messi / Captura de Twitter

Preocupado con el alto número de partidos

Respecto a la preparación de la nueva temporada, el entrenador del Barça dijo que el procedimiento sigue siendo el mismo: entrenamientos, preparación para los partidos, etc.

Sin embargo, cada año el calendario se agranda, por lo que la plantilla tendrá que rotar frente a los numerosos encuentros que tendrá que disputar el equipo azulgrana sumando todas las competiciones que disputa: "Una temporada con setenta partidos creo que estaría bien con los play-off y todo, pero parece que no lo tendremos así".