Fernando Alonso ha encabezado una larga lista de reproches a los organizadores del Mundial de la Fórmula 1 tras la esperpéntica 'carrera' de este domingo en el GP de Bélgica. El español trató de morderse la lengua, pero no lo consiguió, después de que se repartieran la mitad de los puntos en juego pese a no poder iniciarse la prueba al comprobar tras el 'safety car' que el temporal de lluvia había dejado el circuito de Spa-Francorchamps impracticable.

"Prefiero no decir nada", comenzó a expresar el asturiano al conocer la decisión ante el micrófono de DAZN que lo dejaba sin puntuar tras el fin de semana, aunque su malestar quedó patente a continuación. "Estoy el once, a una posición de los puntos, nos estamos jugando mucho en el campeonato de constructores. Nos estamos jugando bonus, nos estamos jugando muchas cosas", alegó en su queja.

"Muchos han tenido Navidades anticipadas porque, sin poder correr, que te den los puntos... es un 'shock'", prosiguió Alonso, hablando del 'regalo' que habían recibido sus rivales situados en puestos de puntos en la calificación.

Pese a comprender la suspensión, las medidas tomadas fueron tachadas de "operación de márketing" por el de Alpine. "Estas últimas vueltas es más una operación de márketing para decir que no se podía, dar los puntos y todos contentos", aseguró, teniendo en cuenta el estado de la carretera: "Las condiciones no eran apropiadas para correr en cuanto a visibilidad. Era lo correcto no disputar la carrera".

🗣️ @alo_oficial: "Estas últimas tres vueltas supongo que han sido más una operación de marketing. Me sabe mal, ha sido un día medio absurdo"#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/NvruBACMOe — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2021

En última instancia, Alonso recordó a los espectadores que regresaron tras el año de pandemia para volverse a casa con las entradas pagadas y sin disfrutar del espectáculo: "Me sabe mal por la gente, que ha pasado un fin de semana a remojo desde ayer. Cuando enfocaban una grada se me partía el corazón. Había una pareja mayor, en un momento de la primera bandera roja, de unos 65-70 años. La mujer estaba mirando el teléfono. Pensaba en ellos y me sabe muy mal", incluyó el español, muy duro por la gestión en pleno aguacero.