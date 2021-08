"Voy a vomitar": las contundentes reacciones de Dani Martin y Bob Pop a las declaraciones homófobas de Arévalo

Hace apenas unos días, concretamente el pasado viernes, el humorista Francisco Rodríguez Iglesias, popularmente conocido como Arévalo, se convertía en tendencia en redes sociales por una serie de comentarios homófobos que incendiaron las redes sociales. Y no, no por dar a conocer las razones por las que ha acabado con su expareja Malena Gracia. A pesar de asegurar que no era ni machista, ni homófobo ni xenófobo delante de las cámaras, el humorista acabó dejando todo tipo de comentarios homófobos como que "un hombre de verdad es un hombre que no es gay".

Una serie de comentarios que fueron rápidamente repudiados por los colaboradores del programa, quienes le recriminaron su actitud. Mientras que Belén Rodríguez le recordaba que ese tipo de comentarios eran los causantes de ataques homófobos como los que acabaron con la vida de Samuel el pasado mes de julio, Sergi Ferrer le tildó de patético y rancio: "Tú solito te retratas, eres un homófobo y un machista. Yo te veía en el Un, dos, tres haciendo chistes sobre maricas de una forma muy despectiva. Eso, a estas alturas del partido, no se permite. Eres patético y rancio".

Dani Martín carga contra Arévalo

Entre las personas que se posicionaron contra Arévalo también podemos encontrar al periodista Antonio Rossi, quien ha recordado que un hombre es un hombre independientemente de con quién se meta en la cama. Más allá de los distintos colaboradores, los mensajes contra el humorista también se produjeron en redes sociales. Además de las miles de personas que estaban viendo el programa en directo, también hubo personalidades que se pronunciaron sobre las palabras homófobas de Arévalo.

Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arevalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar 🤮 — Dani Martín (@_danielmartin_) August 28, 2021

Entre ellos el cantante Dani Martín, quien reconocía que los comentarios del humorista le daban ganas de vomitar: "Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arévalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar". Mientras que la mayoría de seguidores y seguidoras del artista le han dado la gracias por posicionarse y denunciar las palabras de Arévalo, también hay quienes le han quitado peso a las declaraciones del humorista: "Te recuerdo que esto se llama libertad y que cada uno haga lo q le convenga".

Bob Pop se une a las críticas contra Arévalo: "A lgunos imbéciles siguen riéndole las gracias"

Pero Dani Martín no ha sido el único. A pesar de que el cantante ha sido uno de los más aclamados, otros como Bob Pop también han salido al paso de las declaraciones del humorista: "A mí me importa una mierda muy gorda la opinión retrógrada de Arévalo sobre la hombría. Hay tantas reflexiones interesantes sobre ser hombre que la de Arévalo me parece ridículamente desautorizada".

A ver, unas cositas:

1. a mí me importa una mierda muy gorda la opinión retrógrada de Arévalo sobre la hombría. Hay tantas reflexiones interesantes sobre ser hombre que la de Arévalo me parece ridículamente desautorizada. — Bob Pop (@BobPopVeTV) August 28, 2021

En un segundo tuit, Bob Pop explicaba que lo que realmente le importa es cómo sus opiniones marcaron una cultura a través de sus chistes: "Otra cosa es que me preocupe mucho cómo esa opinión basura se trasladó a una colección de chistes detrito que marcó una cultura. Y cómo algunos imbéciles siguen riéndole las gracias". Porque, bajo el punto de vista del escritor, lo que Arévalo contaba no eran chistes: "Y no, no eran solo chistes cuando todo el mundo se reía a tu alrededor y tú solo querías morirte. O matarlos a todos".