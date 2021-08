El Atlético, abierto a negociar con el FC Barcelona por Griezmann pero sin desprenderse de Joao Félix

Según ha informado Miguel Martín Talavera en el inicio del programa SER Deportivos, el Atlético de Madrid se ha mostrado dispuesto a incorporar a Antoine Griezmann antes del cierre de mercado. El FC Barcelona había solicitado, paralelamente, la cesión de Joao Félix y ha introducido la variable del delantero francés para llevar a cabo la operación.

El Atlético se ha cerrado en banda: no contempla la salida del portugués en este cierre de mercado, pero si está dispuesto a hablar con el FC Barcelona para traer de vuelta al Metropolitano a Antonie Griezmann. "El Atlético de Madrid no va a dejar salir a Joao Félix aunque el Barça ha metido la variable Antoine Griezmann, en el equipo madrileño no quieren hacer el trueque. Sin embargo, al Atleti sí que le interesa Antoine Griezmann y están dispuestos a hablar", ha asegurado Talavera.

No es la primera vez que se vincula a Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid, ya que el club colchonero siempre ha visto con buenos ojos una eventual vuelta de su otrora jugador referente. A Simeone le encanta y si al club le sale viable económicamente es una opción.

Joao Félix disputó 40 partidos la pasada temporada con el Atlético en los que anotó 10 goles y repartió seis asistencias. Antoine Griezmann, por su parte, marcó 20 goles y dio 13 pases de gol en 50 encuentros.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Atlético de Madrid, abierto a negociar con el Barça por Griezmann pero sin soltar en la negociación a Joao Félix https://t.co/PgkwnaPePZ pic.twitter.com/VlO52XDUaU — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 31, 2021

El Barça intentó el trueque

Adrià Albets, por su parte, ha informado de que fuentes oficiales del Barça reconocían en la noche de este lunes que se habían puesto en contacto por Joao Félix, pero la historia duró poco.

Este martes desde el Barça han hablado del posible trueque, aunque fuentes de los responsables deportivos no ven opción en el trueque debido a que el Atlético ni se lo plantea, algo que ha confirmado Miguel Martín Talavera en SER Deportivos.

Por otro lado, aunque Koeman sigue queriendo a un delantero, como ha hecho saber en las últimas semanas, el uruguayo Edison Cavani no es opción para el Barça.