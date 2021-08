"Basta ya": Cristina Saavedra estalla en redes tras el acoso recibido por parte de un usuario de Twitter

"Basta ya". La periodista Cristina Saavedra, presentadora del informativo laSexta Noticias 20h, ha estallado en redes sociales durante este fin de semana tras el enésimo mensaje de un usuario que lleva acosándola desde hace ya varias semanas a través de Twitter. En esta ocasión, el usuario que se hacía llamar José Álvarez, @WoodyLove8 en la famosa red social del pájaro azul, trató de llamar la atención de la presentadora con una versión adaptada del cuento de La pequeña cerillera.

"Es la cerillerita que, sola en el mundo, se calentaba encendiendo las cerillas que vendía para poder comer. Y Manu Carreño le ofreció calor y cobijo", escribía José Álvarez. Varias horas más tarde, y después de un acoso que tal y como explica la presentadora va más allá de Twitter, Saavedra le pedía que dejara de acosarla a través de las redes sociales: "Ay madre. Venga, señor, yo que creo que ya vale. Que ya son meses de paciencia".

Ay madre. Venga, señor, yo creo que ya vale. Que ya son meses de paciencia. https://t.co/283u9Svew8 — Cristina Saavedra (@csaavedra_) August 28, 2021

"Basta ya. Eso no es amor"

A pesar de que la presentadora le pidió que parara, José Álvarez continuó escribiéndole a Cristina Saavedra varios tuits. Entre ellos unos en lo que lamentaba que fuera denunciado por la presentadora por declarar su amor "de la forma más bonita que jamás un hombre ha hecho con una mujer". Un tuit que recibía la respuesta de la periodista en cuestión de minutos, quien le acusaba de montarse todo tipo de películas tanto sobre ella como sobre su pareja.

No. Tú te has montado FICCIONES muy desagradables sobre mí, mi pareja y otras personas a las que quiero. Y sobre todo, con respecto a mí, son cosas que NO SE PUEDEN NORMALIZAR. BASTA YA. Eso no es amor. https://t.co/UzEUOtVYnS — Cristina Saavedra (@csaavedra_) August 28, 2021

"Tú te has montado ficciones muy desagradables sobre mí, mi pareja y otras personas a las que quiero. Y sobre todo, con respecto a mí, son cosas que no se pueden normalizar. Basta ya. Eso no es amor", explicaba Saavedra visiblemente molesta con la situación. Lejos de amedrentarse, y después de que la periodista le pidiera que dejara de escribirle mensajes, el acosador comenzaba a faltarle al respeto tanto a ella como a su compañera Fabiola Barranco.

"Es grave porque es una realidad mucho más allá de Twitter"

Fue entonces cuando Cristina Saavedra aseguró que denunciaría la situación: "Oh, no. Hasta aquí llegamos. Es mi hermana. Es hora de denunciarte". Una serie de mensajes que han contado con el apoyo de la comunidad de Twitter, quien ha seguido los pasos de Saavedra para que el acosador no vuelva a molestarla: "Esto es parte de lo grave. Pasas de ser el amor de su vida (en su mente) como demuestran sus tuits, a ser insultada cuanto te plantas y dices NO. Esta es una gravísima realidad". Una realidad que, desde hace ya varias semanas, incluso trasciende de la famosa red social del pájaro azul: "Es GRAVE porque es una realidad mucho más allá de Twitter". Por todo ello, la comunidad de Twitter se ha unido para acabar con el acosador y han conseguido que la red social haya suspendido su cuenta de forma indefinida.