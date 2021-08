Casado no contempla cambios en su dirección pese a las voces que demandan reforzar la ejecutiva

"La Convención de Nacional del próximo mes de octubre puede no ser suficiente. El rearme ideológico tendrá un impacto relativo si no se acompaña de una revitalización orgánica. Se han de incorporar perfiles nuevos al comité de dirección y reforzar el área económica del partido". Este es el diagnóstico que hace en privado un destacado dirigente del PP. Y no es el único.

Distintos cargos consultados por la SER consideran que Pablo Casado debe mover ficha, una vez que Pedro Sánchez, con las encuestas en contra, ha tomado nota del desgaste del Gobierno y se dispone a contraatacar iniciando una nueva fase en la legislatura. "Revitalizar el partido en lo orgánico" pedía el pasado lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"El partido de verdad empieza a jugarse ahora", añade otro cargo popular. "Hay que leer el "momentum" y estar alerta ante el peligro de que el desgaste recaiga ahora sobre nosotros". Voces como las citadas consideran que, más allá de la Convención Nacional prevista para el mes de octubre con la qué Génova busca revitalizar su proyecto programático, el partido debe nutrirse de nuevo perfiles que refuercen su imagen de alternativa.

Esta visión hace particular hincapié en los perfiles económicos del partido. "En los próximos meses tendremos principalmente frentes en esta materia, la luz, los fondos europeos, el paro, las pensiones... necesitamos mostrar músculo, equipo, fortaleza, en definitiva... alternativa", señala un veterano diputado popular.

Pablo Casado sin embargo no contempla realizar ningún cambio en su comité de dirección. Así lo aseguran a las SER fuentes de la dirección nacional. "El presidente descarta cambios porque está satisfecho con el desempeño de todos sus miembros. El partido está volcado en la organización de la convención", apuntan desde Génova.

Entre los más cercanos a Casado no lo dudan: "El presidente no tocará nada...es difícil cambiar cuando las encuestas te sitúan en cabeza".