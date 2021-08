Rescate en el Mediterráneo: la familia que busca "esperanza" para sus dos hijas

Otras 23 vidas salvadas al borde del abismo. Se quedaron sin motor "hace horas" y solo les quedaban dos barras de pan duro y dos botellas de agua. Las dos pequeñas de las pamelas que viajaban con sus padres entrados en los 40 años, otros dos adolescentes de 16 años que viajaban solos y 17 varones más han sido localizados por el Astral de Open Arms cerca del mediodía de este martes, a más de 21 millas al sur de Lampedusa, y en zona de salvamento maltesa.

De no haber sido avistados por el capitán Savvas y por su equipo la situación de estos 23 desesperados viajeros tunecinos podría haberse comprometido porque la barca iba hacinada y apenas sobresalía un palmo el franco bordo de las olas. "Se les paró el motor, iba muy sobrecargada y de no haberles avistado los pescadores y llegar nosotros se habría comprometido seriamente su flotabilidad", explica Mauro Di Si, patrón de la barca auxiliar del Astral que se acercó a ellos para repartirles chalecos salvavidas y tranquilizarles hasta que llegara la Guardia Costera italiana. "Nos dijeron incluso que les entraba agua, el casco no tenía buenas condiciones y de hecho hemos visto cómo achicaban agua", añade.

"Esta familia y los niños y todos los amigos que estamos aquí hemos salido de Túnez porque no hay dinero, ni trabajo, ni comida. El 60 por ciento ha estado enfermo de COVID y sobre todo es porque no hay trabajo, todos los comercios están cerrados. La situación en Túnez es muy difícil", asegura uno de los más jóvenes que se defiende en francés para explicar a los rescatadores del Astral que llevan "un día entero navegando" desde que salieron de la costa tunecina de Madhia en dirección a Lampedusa y que han sido localizados finalmente a más de 20 millas de la isla italiana pero en zona SAR de Malta.

Sobre las 12:45 la guardia costera italiana los ha subido a bordo, primero a las niñas de la pamela y a la adolescente de 16 años y luego al resto, a los que uno de los tripulantes de la patrullera, un mediador cultural de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), los recibía con un "bienvenidos a Italia".

Familias y adolescentes encontrados por el Astral. / Nico Castellano (Cadena SER)

Dos centenares de rescatados en las últimas horas

A pesar del mal estado de la mar de ayer 62 personas fueron localizadas muy cerca ya de Lampedusa, a tres los localizó el Astral por la mañana. Esta noche han sido localizados otros 38, en dos barcas, una con 18 que también había avistado antes el Astral y de la que se hizo cargo la Guardia di Finanza. El segundo barco fue localizado de madrugada a dos millas y media de la pequeña isla italiana con 20 tunecinos.

Durante la mañana un helicóptero y una avioneta han estado sobrevolando la zona de rescate y la patrullera de la Guardia Costera ha procedido al menos a otro salvamento más con otros 30 refugiados y migrantes subsaharianos, que han pasado al lado del Astral sobre las 11:30.