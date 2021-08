La Policía advierte: si tu perro presenta cualquiera de estos síntomas, llévalo al veterinario

A pesar de que el verano esté llegando poco a poco a su fin, las temperaturas siguen siendo altas en gran parte del país. Por esa misma razón, y si vas a salir a pasear durante las próximas horas con tu perro, es imprescindible que compruebes que lo hacéis en las condiciones óptimas para que no sufra ningún golpe de calor. En caso de que veas que busca la sombra constantemente, que se para sobre las mismas y que no puede caminar en línea recta, activa todas las alarmas porque puede ser un indicativo.

Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional a través de las redes sociales, donde ha compartido un gráfico en el que puedes descubrir cuáles son los diferentes síntomas que podrían determinar que nuestro peludo está sufriendo un golpe de calor. Entre todos ellos podemos encontrar algunos como que el perro tenga la piel más caliente de lo normal o que salive más de la cuenta. También otras como que abra demasiado la boca y que no deje de jadear hasta que tenga la respiración ronca y una expresión ansiosa.

Consejos para que tu perro no pase demasiado calor este verano: presta atención a los jadeos

Además de los anteriormente citados, también podemos encontrar otros como el hecho de que el perro tenga las encías rojas y brillantes, que tenga convulsiones o que presente una elevada temperatura rectal. En caso de que presente varios de estos síntomas, acude al veterinario cuanto antes para hacer frente al golpe de calor. A pesar de que pueda parecer una buena idea, nunca lo sumerjas en agua muy fría ya que puede ser todavía peor para él. ¿Y qué hacemos para evitar que nuestros perros sufran uno de estos golpes de calor?

Si tu 🐕 busca sombras, se para o no camina en línea recta



Sufre un #GolpeDeCalor



¡Nunca lo sumerjas en agua muy fría!



Llévalo al veterinario



Y recuerda:



-Evita paseos a horas de máximo calor



-NUNCA LO DEJES EN EL COCHE, ni siquiera con las ventanas bajadas



We 💙 animals pic.twitter.com/W7tcp2hRY7 — Policía Nacional (@policia) August 31, 2021

El doctor en Bioquímica y responsable de la plataforma Decaninos, Antonio Cerqueira, nos recuerda que los perros no sudan y que regulan la temperatura mediante el jadeo y bebiendo agua. Por esa misma razón, el especialista recomienda que nos aseguremos de que tienen siempre agua fresca disponible tanto en casa como a la hora de salir a la calle.

Por otro lado, Cerqueira también nos recomienda que prestemos atención al jadeo de nuestro amigo o amiga. Cuando suben las temperaturas, tu perro comenzará a jadear más de lo normal puesto que le permite evaporar el agua de su boca y que el aire comience a circular por todo su organismo de forma eficaz. Un ejercicio que le permitirá liberar el exceso de calor y que se mantenga en una temperatura óptima. En caso de que veas que está pasando mucho calor, puedes refrescarle con un poco de agua en varias zonas del cuerpo.

La regla de los cinco segundos

Antes de salir a la calle se recomienda poner la mano sobre el asfalto durante cinco segundos. En caso de que no podamos aguantar el calor durante esos cinco segundos, nuestro perro no debería salir de paseo porque podría acabar herido. A pesar de que la piel de las almohadillas es más gruesa y oscura que la del resto de su cuerpo, y de que cuentan con una capa de grasa que sirve como aislante térmico, no es recomendable sacar a nuestro perro de paseo en estas condiciones.

Si el perro necesita salir a la calle, pero hace demasiado calor como para hacerlo, tan solo deberíamos sacarle por la sombra para que haga sus necesidades básicas y volver a casa. Para evitar este tipo de quemaduras te recomendamos que saques a tu perro a pasear a primera hora del día o que lo hagas una vez haya caído el sol. En caso de que vayas a sacarlo al mediodía, procura que no coincida con las horas en las que el sol pega con más fuerza para evitar cualquier incidente.

Por último, se considera importante cepillar a nuestro perro a diario. Los pelos muertos se pueden acumular sobre el cuerpo de nuestra mascota y convertirse en una gran barrera para expulsar el calor. Por esa misma razón, y nada más comenzar el día, se recomienda cepillar al animal para que pueda liberarse del pelaje sobrante. Sin embargo, y si estás pensando en rasurar a tu perro para ayudarle a combatir las altas temperaturas, la directora de la asociación sin ánimo de lucro Discan, Meritxell Arias, te recomienda que no lo hagas.