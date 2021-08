Unos recién casados mandan facturas de 200 euros a los invitados que no fueron a su boda

Doug Simmons y Dedra McGee (desde ahora Dedra Simmons), son una pareja de 44 y 43 años respectivamente que viven en Chicago y acaban de casarse en un hotel de Jamaica rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Aunque no todo fue como habían deseado. A la pareja le ha surgido un problema que se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

El problema, precisamente, se ha dado con los invitados. Suele ser algo habitual que algún invitado que había confirmado su asistencia al evento finalmente no acuda. Lo realmente sorprendente de este caso es que los recién casados han mandado unas facturas a las personas que no fueron a la boda por valor de 240 dólares (unos 200 euros al cambio) cobrándoles los gastos del menú que estaba contratado y que no disfrutaron al no asistir al convite.

"Ya que no nos llamaste ni nos notificó debidamente que no estaría presente, esta cantidad es la que nos debe por pagar sus asientos por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!", dice el recibo mandado por los novios a la tercera parte de invitados que confirmaron en varias ocasiones que iban a ir a la boda pero finalmente no se presentaron en el lujoso hotel de Jamaica.

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021

"Sois tan especiales para nosotros que os invitamos a nuestra boda. Sin embargo, vamos a romper esa relación por 240 dólares porque no nos dejasteis demostrarlo en persona. Os enviaremos una invitación a nuestra 'baby shower' en algún momento, así que presentaos con un regalo", explican los recién casados.

"Ojalá hubiéramos pensado en esto. Un tercio de las personas que confirmaron su asistencia a nuestra boda no se presentaron. Pagamos por mucha comida que se desperdició", explica la pareja al New York Post en una entrevista.