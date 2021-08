Pablo Iglesias exige que "se cumpla el acuerdo de Gobierno" tras la drástica subida del precio de la luz

El incremento del precio de la luz lleva siendo noticia desde hace semanas, de hecho, este miércoles alcanza un nuevo récord —el tercero consecutivo— ya que llegará a los 132,47 euros/MWh, lo que supone un 1,49% más que este martes. Una situación que ha generado bastante controversia en la opinión pública, tanto que el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha manifestado sobre el histórico incremento.

Iglesias, que cada lunes analizará la actualidad política en el 'Hora 25' de la Cadena SER, ha opinado al respecto compartiendo en su cuenta oficial el Twitter un artículo del medio 'CTXT' titulado 'Factura de la luz: el Gobierno no tiene excusa'. "No hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno", ha escrito el que fuese vicepresidente del Gobierno actual y ha añadido el comienzo del artículo que dice: "El acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y UP fue claro: bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución".

No hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno👇🏻



De esta manera, Pablo Iglesias, que asimismo pertenece a la sección de opinión de' CTXT', ha roto su silencio respecto al histórico incremento del precio de la luz en la que es una de sus primeras valoraciones desde que dejó la vida política el pasado 4 de mayo cuando perdió las elecciones de la Comunidad de Madrid ante Isabel Díaz Ayuso. Anteriormente, dejó el Ejecutivo (lo cual ha asegurado que no fue "una derrota") precisamente para intentar gobernar junto al resto de partidos en la capital.

El artículo de 'CTXT' señala que "es evidente que el acuerdo [entre PSOE y Unidas Podemos] se está incumpliendo, frente al escándalo generalizado que representan las continuas subidas de la factura de la luz para los consumidores" y añade que "es un bochorno seguir viendo a expolíticos en los consejos de administración de algunas de estas empresas, que siguen siendo una promesa de jubilación dorada para los ministros con competencias para regularlas".

"Más allá de que resulte descorazonador que un Gobierno que hace gala de su compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 despliegue una política energética que podría firmar la derecha, la palabra del presidente Pedro Sánchez, que puso su firma en el acuerdo de Gobierno, quedará en cuestión si no cumple", termina la columna que pide a Unidas Podemos y al resto de fuerzas políticas que lo sostienen al Gobierno que "deben hacer valer su peso parlamentario, sin el cual el PSOE no puede legislar, para resolver esta cuestión cuanto antes".