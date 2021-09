Luis Enrique, en la previa del partido ante Suecia: "Nunca me he quejado de ellos ni de ningún otro equipo"

Se acabó uno de los mercados más locos de la historia y ahora es turno de un parón de selecciones más importante de lo que suele ser a estas alturas. La selección española se juega la clasificación al Mundial de Qatar y para ello tendrá que asegurar la victoria en los partidos venideros. Uno de ellos será ante Suecia, selección complicada.

Precisamente España se medirá a los suecos en un partido que se disputará a las 20:45 hora peninsular. El seleccionador español habló ante los medios sobre lo que suponen estos encuentros clasificatorios.

🚨 @javiherraez te cuenta la última hora de la @SeFutbol desde el estadio Friends Arena de Solna (Suecia)



➡️ Suecia todavía no ha perdido en la fase de clasificación para el mundial de Qatar



➡️ Calor Soler apunta al centro del campo. Morata y Ferrán, en la punta de ataque pic.twitter.com/rYRSe37rGQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 1, 2021

La rueda de prensa estuvo por una anécdota que causó revuelo en redes sociales, pero por la que Luis Enrique no estuvo muy contento. Y es que el traductor generó varios problemas. Intromisiones cuando Luis Enrique respondía o traducciones demasiado largas que limitaron las preguntas a los periodistas.

¿Notas más apego después de la Eurocopa?

"Yo siempre he percibido en la calle el apoyo de la afición. Después del Europeo es bastante más agradable porque han disfrutado de un evento deportivo que les ha gustado".

¿Puede similar el partido de Suecia al de la Eurocopa?

"Creo que se parecerá por el estilo incuestionable de las dos selecciones. La importancia del partido es para nosotros vital".

¿Has tenido que concienciar a los jugadores de la importancia del partido?

"Históricamente suelen ser momentos en los que no estás concentrado al 100% debido a que acaba de comenzar la temporada, pero para eso está nuestro trabajo y el del resto del staff".

¿El partido de mañana es el más importante que ha tenido usted como seleccionador?

"No, y tenéis que dejar de ser negativos. No es el más importante porque es un partido de clasificación para el mundial".

¿En un encuentro tan vital prima usted el juego al resultado?

Siempre con el juego porque estamos convencidos de que nos acerca al resultado. Si tú llegas más y no te llegan tienes más posibilidades de ganar un partido.

¿Tienes más claro tu once titular?

"No es una cosa que me preocupe para nada. Llevamos un seguimiento personal y cuando llegan aquí lo decidimos".

¿Por qué es un partido vital? ¿La repesca está envenenada?

"Conseguir ganarles sería más que favorable. Ir a una repesca a través de ese formato implica mucho riesgo".

¿Llegas el lunes y tienes un equipo decidido o te da tiempo a cambiar algo en tres días?

"Piensa que la mayoría han estado en la Eurocopa. Se trata de repetir y recordarles que ya no están en sus clubes. Con todo eso más los 6 o 7 jugadores que no estuvieron se hace un mix y se decide que jugadores formarán el once".

Sobre la reflexión de Ancelotti que asegura que se fija más en quién acaba los partidos

"Por esto es un deporte de equipo. Muchas veces los que acaban decidiendo los partidos son los jugadores que salen desde el banquillo. Está feo etiquetarlos y todos forman una plantilla que tiene el mismo objetivo".

¿La actuación en la Eurocopa infunde respeto a los rivales?

"La Eurocopa ya pertenece al pasado. Hay tanta igualdad en el fútbol moderno que si piensas que lo que has hecho hace 60 días te puede ayudar, olvídate. Puede funcionar como estimulante a los rivales".

¿Estás cansado de jugar contra Suecia?

"Un poco sorprendido porque nunca me he quejado de la actuación de Suecia. Me gusta jugar contra ellos, pero preferiría jugar contra otro equipo para variar. Siempre es bonito venir a un país como este".