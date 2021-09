PRISA Media refuerza su equipo directivo con nuevos nombramientos.

PRISA Media ha nombrado a Vanessa Hernández y a Juan Cantón nuevos directores generales de Operaciones y de Prensa, respectivamente. Ambos profesionales cuentan con una larga trayectoria en el Grupo, donde han ocupado diversas responsabilidades. En la actualidad, Hernández lideraba el área de Operaciones en PRISA Noticias, mientras que Cantón era el Director Gerente del Diario AS.

Con estos nombramientos, PRISA Media, que engloba bajo una misma unidad todos los medios del Grupo, tanto prensa escrita como radio, da un paso más en su hoja de ruta enmarcada en una fuerte apuesta por la transformación digital y la convergencia de recursos alrededor de una estructura de plataformas transversales.

Vanessa Hernández (San José de Costa Rica, 1973) cuenta con una amplia experiencia en los campos de gestión y operaciones, áreas que ha dirigido durante los últimos siete años en PRISA Noticias (división del Grupo que englobaba los medios escritos de PRISA) y previamente en el Diario AS, donde comenzó su carrera profesional. Hernández también trabajó en la productora Plural Entertainment y, con anterioridad, en Localia TV.

Vanessa Hernández asumirá la Dirección General de Operaciones de la división de medios del Grupo. / PRISA Media

Juan Cantón (Madrid, 1964) será el nuevo Director General de Prensa, área bajo la que se encuentran EL PAÍS, Diario AS, Cinco Días y El HuffPost. Doctor en Economía de la Empresa, se incorporó a PRISA hace 20 años, donde ha ocupado diversas responsabilidades. Fue Director Gerente de El Día de Valladolid; Director de Marketing del Diario AS y, posteriormente, del área de medios impresos (AS, Cinco Días y Revistas). Asimismo, fue Director de Marketing y Ventas de EL PAÍS, y los últimos 10 años, Director Gerente del Diario AS. Previamente trabajó en el Grupo de La Voz de Galicia y en Diario Marca. Entre 1998 y 2000 dirigió el equipo de Marketing para España y Portugal de Disney Parks and Resorts.

Ambos profesionales formarán parte del equipo directivo del Presidente Ejecutivo de PRISA Media, Carlos Núñez, nombrado después de que el pasado mes de marzo el Consejo de Administración del Grupo aprobara un nuevo organigrama que consagró la separación operativa de las áreas de Educación y Media, unificando bajo esta última toda la gestión de los medios de comunicación del Grupo.