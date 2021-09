La tierna historia de un anciano que siempre visita el mismo bar y decide agradecer a la camarera su compañía.

Don Juan es un anciano que visita todos los días la misma cafetería para desayunar, vive solo y quedó viudo hace un tiempo, pero gracias al cariño que le brinda su camarera favorita se levanta todos los días con una sonrisa. Por ello, quiso agradecer con un tierno gesto a Teresa, que no solo emocionó a ella, sino a todo el establecimiento.

Y ha sido una de las espectadoras de esta escena, Amparo, quien lo ha querido compartir en las redes sociales, que se han llenado de comentarios bonitos y con anécdotas similares. "Qué poco cuesta ser amable con los demás, así como es Teresa... y más con aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentran solas y necesitan una muestra de cariño, un ratito de charla y comprensión. No sabemos lo que hay detrás de cada persona y la historia", escribía.

Siempre desayuna en la misma cafetería



Como cuenta la usuaria de Twitter, suele visitar esta cafetería, y alguna vez coincide con este anciano al que la camarera del establecimiento siempre trata con cariño y amor. "Viene a desayunar, y prefiere que yo le sirva, lo cual hago con gusto porque dice que nadie le prepara el café tan bien como yo", comenta que le dice Teresa orgullosa.

Hoy llegué más temprano, y al poco rato llegó.



No voy a diario, pero él sí, por eso es normal que coincidamos.



Venía como siempre, con su camisa bien planchada y sus pantalones de pinzas, sus castellanos brillantes, su cabello blanco, limpio y peinado.



Ella, al igual que la narradora de la historia, perdieron a su padre, y siempre le explica que no entiende cómo las hijas de Don Juan no pasan más tiempo disfrutando de él. "No está bien de salud, aunque cada mañana se esfuerza por levantarse y salir de casa, ese rato que pasa en la cafetería le hace bien, se siente acompañado y le gusta charlar con otros clientes conocidos", relata.

Agradece a Teresa su cariño y compañía



Este día, Amparo fue a pagar y a despedirse, cuando otra de las camareras le pidió que se quedara uno minutos. Don Juan quería hacerle una sorpresa a Teresa y agradecerle su amor y compañía. Era su cumpleaños, y pidió a una de sus compañeras que le comprara un detalle a su camarera favorita. Todo el bar le cantó el cumpleaños feliz mientras el anciano le entregaba su regalo: "Teresa no lo esperaba, se emocionó tanto que hasta dejó caer alguna lágrima por su rostro".

Y es que hasta Amparo se emocionó con la entrañable escena. "Gracias, Tere, te agradezco enormemente el trato que me dedicas y lo cariñosa que eres con este pobre viejo, te deseo todo lo mejor en esta vida, hija", asegura que le dijo a la camarera mientras le entregaba un "exquisito" perfume.

" La atención es la caricia más hermosa que podemos ofrecer"



La propia usuaria se acercó también al anciano para decirle que era todo un caballero y que había tenido un gesto precioso. Entonces él le explicó las razones por las que lo hacía: "No, hija, gestos los que ella tiene a diario conmigo, esa muchacha me regala cariño y compañía, siempre me pregunta por mi salud y se ha ofrecido a acompañarme al médico en varias ocasiones... sé que lo dice de corazón y yo no puedo estar más agradecido... ella vale su peso en oro, ojalá fuera hija mía".

La espectadora de esta escena termina reivindicando lo poco que cuesta hacer gestos como estos y lo mucho que significa, como bien ha demostrado Don Juan. "a veces, solo basta con regalar algo que para otro puede ser el mejor de los presentes: La atención. Y es que la atención es la caricia más hermosa que podemos ofrecer", destaca.