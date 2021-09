Aquí puedes ver los 15 primeros minutos de 'La Casa de Papel 5': ¿Podrás aguantar al estreno del viernes?

El estreno de la 5º parte de 'La Casa de Papel' es uno de los más esperados de la temporada, y Netflix sabe lo ansiosos que están muchos de sus seguidores. Por eso ha decidido soltar un caramelito este jueves, a un día del estreno en la plataforma. A través del Twitter de la serie, han anunciado que los 15 primeros minutos del episodio con el que empieza el volumen 1 de su final están disponibles en YouTube.

El actor Pedro Alonso, que interpreta a uno de los personajes más queridos de la serie, Berlín, es quien presenta este avance, y explica que estos minutos que anuncian la antesala no sabe si serán una buena noticia, porque "puede que no sean suficientes". Eso sí, revela que la llegada de esta temporada es una de las más especiales, y anuncia que estará llena de "villanos" que "pondrán en aprieto" a los protagonistas.

El punto en el que terminó la anterior temporada

Como avanzan en su sinopsis, la temporada anterior finalizaba en un momento clave de la serie. La banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, y aunque Lisboa había regresado al lugar del atraco después de darla por muerta, acababan de sufrir la gran pérdida de su compañera Nairobi, uno de los eslabones fundamentales del equipo.

Por otro lado, el profesor ha sido capturado por la inspectora Alicia Sierra, y el ejército acaba de entrar en combate para ponerlos contra las cuerdas y capturarlos. Sin duda, la banda se encuentra en uno de los momentos más difíciles durante un atraco hasta la fecha. "Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo, ahora se transformará en una guerra", destacan.

Alerta: Spoiler

En esos 15 minutos que Netflix ha avanzado para ir aumentando la expectativa de sus seguidores se retoma la historia desde el punto de acción donde lo dejaron. Además, se avanza el primer encuentro de Berlín con su hijo, interpretado por el actor Patrick Criado, que se incorpora a la serie, y puede ser motivo de algunas sorpresas durante la temporada.

La banda intenta planear cómo librarse de los militares y sacar todo el oro que tienen fundido mientras Sierra tiene como rehén al profesor. Tras un pequeño momento de forcejeo, este quedará sometido a la voluntad de la inspectora, que le dispara en un pie para demostrar que está dispuesta a cualquier cosa por saber el plan hasta el final. Momento en el que el avance termina.

Ahora que has visto los primeros 15 minutos de la nueva temporada podrás respirar tranquilo, porque aunque seguro que te has quedado con ganas de más, Netflix no va a hacer sufrir demasiado a sus espectadores. Este viernes 3 de septiembre se estrenará en sus plataformas de todos los países la 5º y esperada temporada de 'La Casa de Papel', Volumen 1. La segunda parte de su ansiado final la dejarán reservada para el próximo mes de diciembre.