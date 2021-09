Luuk de Jong, tras su fichaje por el FC Barcelona: "Koeman tendrá un delantero diferente conmigo"

El nuevo fichaje del Barcelona, el neerlandés Luuk de Jong, explicó que con él "Koeman tendrá un delantero diferente" en sus primeras declaraciones como jugador azulgrana, que las hizo a la televisión del club.

"Siempre tuve una buena relación con Koeman en la selección holandesa, allí hablábamos muchas veces sobre táctica, fútbol y otras cosas. Para mí es un muy buen entrenador y tiene mucha confianza en la calidad que yo tengo", añadió sobre el que volverá a ser su entrenador.

Pero Koeman no es el único azulgrana con el que ya ha coincidido De Jong. "Además tengo una buena relación con Memphis y con Frenkie de Jong porque jugamos juntos en la selección holandesa. De Frenkie me gusta cómo juega a fútbol. También conozco a Ter Stegen porque coincidimos en Alemania, esto hace que para mí sea más fácil llegar al Barça", admitió el delantero.

Sobre su fichaje por el Barça, consideró que para él "es una gran oportunidad porque el Barça es el club más grande del mundo". "Es increíble este fichaje, espero hacerlo muy bien", deseó.

Con De Jong no se cerraron los movimientos en el Barça

El delantero holandés cerró la plantilla del FC Barcelona tras la marcha de Antoine Griezmann en calidad de cedido al Atlético de Madrid. Sin embargo, los movimientos no terminaron en 'can Barça' porque, pese a que estaba pasado el 31 de agosto, el mercado de fichajes no había cerrado en algunos países.

Tanto es así que Pjanic ha podido llegar al Besiktas, también en calidad de cedido. El conjunto turco abonará 2,75 millones del total de su ficha. Además, el jugador bosnio se ha rebajado la ficha, por lo que, pese a que vuelva al conjunto azulgrana a partir de la próxima campaña, cobrará menos de lo que ha venido haciendo esta pasada temporada.