Fernández Díaz señala al PP de Rajoy como responsables de la 'Kitchen' y acusa al juez de un "cierre en falso"

El ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por la trama 'Kitchen' y en su escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, reprocha al juez no practicar las diligencias necesarias y cerrar en falso la investigación. Fernández Díaz se alinea con la tesis de la Fiscalía y señala que no se ha investigado a los responsables que en su momento estaban por encima de él, aquellos dirigientes implicados en los 'papeles de Bárcenas', es decir, Mariano Rajoy como presidente del PP y María Dolores de Cospedal entonces secretaria de organización.

Para Jorge Fernández Díaz, la instrucción se ha cerrado de manera "precipitada y sorpresiva" y entiende que debieron continuar las diligencias, como pidío el Ministerio Público, la Abogacía del Estado, las acusaciones y algunas defensas que solicitaron una prórroga y fue denegada por García-Castelllón.

La fiscalía solicitó "diligencias muy concretas" antes del auto de procedimiento abreviado y, sin embargo, el juez ha "encapsulado" la investigación al entorno del Ministerio del Interior, "considerando que la operación 'Kitchen' se ideó y ejecutó en el marco de dicho Ministerio. Tal interpretación es ajena a toda lógica y es contradictoria con el resultado de las diligencias practicadas", señala.

Fernández Díaz subraya que la tesis del Ministerio Fiscal y el propio juzgado sobre el motivo de la operación 'Kitchen', cuyo objetivo era sustraer "información en poder del entorno de Luis Bárcenas, de caracter sensible y perjudicial para algunos dirigentes del PP, hurtando tal información al proceso judicial que estaba tramitándose ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia". Por tanto, dice, "es obvio que Bárcenas era el tesorero del PP, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado a dicho Ministerio".

García-Castellón, continúa, ha decidido limitar los hechos al entorno de Interior rechanzado "la vía de investigación hacia el origen del problema" lo que supone un "cierre en falso". El exministro llega a decir que si el motivo era encontrar y destruir la información que tenía Bárcenas es porque implicaba a quienes aparecían en ellos, él ocupó el cargo de 2011 a 2016, y no aparece en los apuntes del extesorero.

A su vez, hace referencia a los whatsapp que aportó su Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con su sucesor José Antonio Nieto para demostrar que cumplía órdenes. "José, sobre lo que hablamos, creo que puede ser demoledor si no se encapsula...". Y no comparte que de estos mensajes el juez presuponga "que obedecía órdenes concretas de quien era ministro en aquel momento", alega el escrito de la defensa que ejerce el abogado Jesús Mandrí.