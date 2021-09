Agüero, indignado con las calles de Barcelona: "O yo estoy mal..."

Sergio Agüero, conocido internacionalmente como 'Kun' Agüero, recaló este verano en el Fútbol Club Barcelona para reforzar la delantera azulgrana. La idea del club era acompañar a su amigo Leo Messi en el ataque pero luego el 10 no pudo continuar y se marchó al PSG.

El argentino por el momento está lesionado y aun no ha debutado con el conjunto azulgrana y no se espera su regreso a los terrenos de juego hasta el mes de noviembre, dentro de unas ocho semanas.

Mientras se recupera, Agüero está aprovechando para conocer la ciudad en la que va a vivir estos próximos meses, aunque este sábado reconoció con Ibai Llanos que anda algo despistado con el tema de las calles.

"Es un quilombo. A mí el GPS me dice que gire a la derecha, pero cuando llego para girar a la derecha, me tiro a la derecha, pero cuando hago eso me tocan bocina. Me regañó un taxista y me dijo que mi carril era otro. Pero si yo doblo y vienes para acá, ¡nos vamos a chocar! O yo estoy mal, o las calles están mal. Yo creo que las calles están mal", explicó Agüero.