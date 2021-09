Nadia Calviño: "Seguimos tomando medidas para que los precios no afecten al bolsillo de los ciudadanos"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado este domingo que el objetivo "prioritario" del Gobierno es desacoplar la evolución de los mercados mayoristas de la electricidad de la factura que tienen que pagar los ciudadanos y las empresas. Así lo ha dicho en declaraciones al diario El Mundo desde Italia, donde asiste al foro económico The Ambrossetti, Calviño ha asegurado que el Gobierno ha tomado un gran número de medidas, y que "seguiremos tomando las que sean necesarias, para amortiguar el impacto de esta situación sobre el bienestar de los ciudadanos, que es nuestra prioridad".

En su opinión, los precios mayoristas de la energía están aumentando en toda Europa por razones "exógenas" en el ámbito internacional, y menciona en concreto la evolución del precio (de los derechos de emisión) del CO2 y del gas. A pesar de este ámbito complejo en el que se desarrolla el sector energético, la vicepresidenta primera considera que "no hay que tomar atajos que nos lleven a malas soluciones, como ha sucedido en el pasado". "Tenemos que tomar decisiones conformes con el ordenamiento aplicable. Pero, sobre todo, tienen que ser soluciones eficaces, y que no nos lleven a males mayores en el futuro", ha añadido.

Sobre la propuesta de Unidas Podemos para la creación de una empresa eléctrica pública, Calviño ha opinado que "cada partido político sabrá por qué hace determinados tipos de propuestas". "Yo creo que tenemos que centrarnos en propuestas que sean eficaces, y lograr nuestro objetivo, que, a corto plazo, es que el alza o la evolución de los precios en los mercados mayoristas no afecte al bolsillo de los ciudadanos, y en el medio y largo plazo tener cuanto antes en nuestro país la energía más barata y más limpia", opinó la ministra de Asuntos Económicos.

"La inflación no puede ser la principal preocupación"

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobiernoha dicho que la inflación no tiene que preocupar porque se debe al crecimiento tras la crisis de la pandemia del coronavirus y que el alza repentino de los precios no conllevará una pérdida de competitividad estructural a medio plazo. "La inflación no puede ser la principal preocupación. Después de tantos años en los que la tendencia de los precios se ha mantenido por debajo de los objetivos del Banco Central Europeo (BCE), sería completamente prematuro comenzar a considerar que un poco de inflación es un problema", ha afirmado Calviño en otra entrevista que publica el diario La Stampa, con motivo de su participación el sábado en el Foro de diálogo económico Ambrosetti, de la localidad italiana de Cernobbio (norte).

"No es una sorpresa, después de lo ocurrido el año pasado y con el regreso del crecimiento. Es una situación transitoria que no conlleva una pérdida de competitividad estructural a medio plazo", ha añadido.

"La deuda no debe ser un lastre para generaciones futuras"

La vicepresidenta española también se muestra a favor de que la Unión Europea (UE) revise las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento "porque no eran adecuadas a la situación incluso antes de la pandemia" y asegura que los Veintisiete deben aprovechar "esta excepcional situación transitoria para poder mejorarlas y alinearlas más con la realidad".

"Debemos preguntarnos para qué sirven las normas y cuáles son los objetivos dentro de los límites de los tratados. Hacer las reglas más simples, más efectivas y más adecuadas a las necesidades. Pensando en el largo plazo, porque estamos creando una enorme deuda que no debe convertirse en un lastre para las generaciones futuras", sostiene, sin entrar en detalles sobre cuál debería ser el techo permitido para la deuda pública en relación al producto interior bruto (PIB), actualmente fijado en el 60 %.

Calviño considera fundamental que el nuevo fondo de la Unión contra el paro, conocido como SURE, se convierta en permanente porque ha sido "un éxito, desde el punto de vista de la estabilidad económica y también desde el punto de vista político", mientras que sobre el programa Next Generation EU (NGEU) cree que lo primordial ahora es que los países implementen sus planes de recuperación y después ya se verá "qué hacer en el futuro".

Finalmente, mantiene las previsiones de crecimiento para la economía española en alrededor del 6,5 % en 2021 y del 7 % en 2022, celebra que "los datos de actividad económica y turismo de este verano son muy alentadores" y que el país haya registrado "el recorte de desempleo más fuerte de la historia", pero matiza que eso no quita que se deban seguir aplicando "las reformas e inversiones necesarias para que el crecimiento sea estable y fuerte en los próximos años".