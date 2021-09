Los talibanes quieren de Berlín "relaciones diplomáticas oficiales" y apoyo

Los talibanes quieren de Alemania "relaciones diplomáticas oficiales", así como apoyo financiero y ayuda humanitaria, explicó su portavoz principal, Zabihulla Mujahid, mientras Berlín busca una vía civil para mantener las evacuaciones de afganos y nacionales alemanes. "Queremos relaciones diplomáticas fuertes y oficiales", afirmó Mujahid, en declaraciones a la edición dominical de Die Welt.

Los alemanes siempre fueron "bien recibidos" en Afganistán, prosigue, para recordar los cien años de buena cooperación bilateral, lamentar a continuación que "se hayan aliado con Estados Unidos" y concluir que "eso pasó ya".

Negociar las evacuaciones

Las declaraciones de Mujahid se producen tras el regreso a Alemania de su ministro de Exteriores, Heiko Maas, después de una gira por países de la región para negociar vías civiles con las que seguir con las evacuaciones de colaboradores afganos y sus familias, así como nacionales que siguen en el país.

Maas explicó asimismo que, de ser "políticamente posible" y "viable desde el punto de vista de la seguridad", Alemania se propone reabrir una representación propia en Kabul. El ex-embajador en Afganistán, Markus Potzel, se encuentra en Doha, prosigue ese medio, donde ha mantenido conversaciones con los talibanes. Tanto Maas como la canciller Angela Merkel defienden la necesidad de "mantenerse en contacto" con Kabul tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

Unas 4.600 personas evacuadas por Alemania

En el operativo de evacuaciones, el ejército alemán logró sacar del país a unas 4.600 personas, entre ellas 3.850 afganos y unos 400 alemanes, mientras que el resto corresponde a otra nacionalidades. De estos 3.850 afganos apenas unos 640 habían sido colaboradores locales propios de Alemania o sus familiares directos.

El Gobierno alemán ha estimado en unos 40.000 el número de afganos legitimados para ser rescatados, entre contratados locales, colaboradores de ONG y otras organizaciones alemanas, activistas o periodistas, así como las personas de su núcleo familiar directo.

Para la evacuación en aviones militares se organizó un puente aéreo entre Kabul y Uzbequistán, tras lo cual esas personas eran transportadas a Alemania por la aerolínea Lufthansa. Uzbequistán se ha mostrado dispuesta a mantener la colaboración con Berlín, siempre bajo la condición de que esas personas no se quedarán en su territorio, sino que serán trasladadas a Alemania u otros países.

Atentado suicida en Pakistán

Al menos tres miembros de las fuerzas de seguidad han muerto y 20 personas más han resultado heridas por un atentado suicida perpetrado este sábado en un puesto de contro de la ciudad paquistaní de Quetta, situada en el oeste de Pakistán, según un primer balance de las autoridades. La Policía ha explicado que el terrorista, que circulaba a bordo de una motocicleta, embistió con su vehículo a los agentes antes de inmolarse. Hasta la zona se ha desplazado un equipo de investigadores antiterroristas, según la cadena Geo TV.

La provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán, ha sufrido este año un repunte de la violencia. El último ataque ha tenido lugar menos de dos semanas después de que otros tres agentes perdiesen la vida en el distrito de Ziarat, informa el periódico 'Dawn'.

Continúan las protestas de mujeres

Un grupo de mujeres y activistas afganas ha vuelto a salir a las calles de la capital del país, Kabul, para pedir su inclusión en el futuro gobierno de los talibán y el respeto de sus derechos, aunque en esta ocasión se han registrado incidentes con los talibán, quien aseguran les han impedido el paso.

La manifestación ha tenido lugar después de que ya se registraran protestas en la ciudad de Herat y en la misma Kabul por el mismo asunto, mientras los insurgentes continúan esbozando su ejecutivo, del que ya han avanzado, no obstante, que "podría" no haber mujeres en puestos prioritarios. En esta ocasión, la manifestación ha acabado con enfrentamientos después de que los talibán no dejaran avanzar a la comitiva de mujeres y las rociaran con gas lacrimógeno, informa la cadena de televisión afgana Tolo News.

Las mujeres y activistas han insistido en que su papel en el nuevo gobierno debería ser significativo. Los talibán han prometido que las mujeres no perderán derechos, o al menos no retrocederán a la irrelevancia que tenían en 2001, durante la anterior etapa del conocido como Emirato Islámico. Sin embargo, han dejado claro que la 'sharia' o ley islámica será la línea roja que tendrán en cuenta.

La comunidad internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, ha pedido que se respeten también los derechos de todos los sexos. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Pramila Patten, advirtió esta semana de que la incorporación de mujeres en la futura administración será una "prueba de fuego" para constatar el verdadero compromiso de los talibán con los derechos y las libertades.