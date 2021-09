El obispo de Solsona renuncia por su amor a una escritora de novelas erótico satánicas

Las historias de amor no conocen fronteras. Xavier Novell, que con 41 años se convirtió en el obispo más joven de España en 2010, ha renunciado con 52 años como obispo de Solsona (Lleida). A todos sorprendió al explicar en el obispado que el papa había aceptado su renuncia "por motivos personales". Ahora esos motivos han salido a la luz y los explica esta mañana el periódico El País. La razón personal es la relación sentimental que mantiene con una mujer, psicóloga y escritora de novela erótica. Una de las novelas, El infierno de la lujuria de Gabriel tiene con connotaciones satánicas. El portal Religión digital atribuye a Novell la siguiente frase: "Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien".

Lo previsto es que Xavier Novell siga siendo obispo emérito de Solsona y que solicite a la Santa Sede la dispensa de la promesa de celibato y de obediencia. Esto le devolvería a la condición de laico, sin salir de la Iglesia. El proceso es largo y es necesario un estudio detallado.

Novell, un personaje polémico

Xavier Novell fue a estudiar a Roma y a la vuelta, con el nombramiento, se convirtió en el obispo más joven de España. No era extraño verle en la tele. Al principio había reivindicado el papel de la mujer en la iglesia y apostó porque se acabara el celibato. Luego defendió terapias contra la homosexualidad y su discurso llevó a que el ayuntamiento de Cervera le declarase persona nongrata. Cargó también contra el aborto. E hizo también referencias al Procés en alguna de sus misas. Opinó a favor de la independencia de Catalunya. Más allá de la política, porque Novell tocaba todos los frentes, se especializó en demonología y en exorcismos. Se da el caso de que el rector de la escuela de exorcistas de Europa, el luterano Manuel Acuña, dice este lunes en la Contra del diario El Mundo: "Es urgente que los curas católicos tengan familia".

¿Y qué pasará ahora con Novell?

En principio, que seguirá siendo obispo emérito, aunque explican varios expertos que lo normal es que pida la dispensa del celibato y la obediencia para entregarse a otro tipo de pasiones. Cuenta la prensa catalana que él busca trabajo como ingeniero agrónomo.