Este mensaje relacionado con la policía que te ha llegado al móvil es falso: no lo compartas

No, no hay una "alerta policial" por un método para robar conocido como "Manos Limpias". A pesar de que ya lo desmintió en 2015, la Policía Nacional tiene que hacer frente cada año a este bulo recurrente que asegura que han detectado a una peligrosa banda que droga a sus potenciales víctimas para posteriormente robarlas. Para ello, según indica el falso documento con membrete de la Policía y el Ministerio de Interior, los ladrones te ponen un poco de producto en las manos que te duerme por horas.

Unas horas vitales para perpetuar el robo sin levantar ningún tipo de sospecha. Sin embargo, desde la Policía Nacional aseguran una y otra vez que este bulo recurrente no es real. Después de un supuesto robo con intimidación, los responsables de este ataque advierten disfrazados bajo el membrete de la Policía Nacional de que hay una banda que está operando en todo el país. Una banda que se hace pasar por promotora de una ONG médica conocida como Manos Limpias.

"No acepte bebidas de personas desconocidas en los bares de alterne"

En dicho documento, los responsables del bulo informan a todas aquellas personas que hayan leído el documento que la banda de ladrones para a su víctima en la calle y le ponen un poco de gel desinfectante. A continuación, estos le piden que lo huela para que le den su opinión. Todo ello para supuestamente drogar a dicha persona y que puedan robarle con facilidad: "Tengan mucho cuidado. Esto es una droga que te duerme por horas. Cuando quieres reaccionar es cuando ya te han robado todo".

Nosotros si "avisamos" lo hacemos por nuestros canales oficiales y no a través de cadenas absurdas de #WhatsApp No reenvíes mensajes de procedencia desconocida 🙏#NOPIQUES pic.twitter.com/nFbzJugVDc — Policía Nacional (@policia) February 11, 2020

Por todo ello, el falso mensaje de la Policía Nacional pide a todas aquellas personas a las que les haya llegado el mensaje que no acepten ningún tipo de pruebas de este estilo: "No acepte ninguna prueba de nada ni de nadie. Evite a cualquier persona que le ofrezca un producto en mitad de la calle o que se acerque con encuestas o similares. No acepte bebidas de personas desconocidas en los bares de alterne".

La Policía advierte: "Si avisamos, lo hacemos por nuestros canales oficiales"

Con el objetivo de que el bulo siga circulando, los responsables del ataque te pedirán que lo compartas con terceras personas: "Por favor, haga circular esta información. Es importante por el peligro que entraña a cualquier persona". Sin embargo, y como te hemos explicado con anterioridad, no es más que una falsa alerta.

Tal y como ha explicado la propia Policía Nacional en más de una ocasión, el organismo avisará siempre de cualquier posible alerta a través de sus canales. Por lo tanto, y en caso de que hayas recibido un mensaje de estas características a través de WhatsApp, desconfía: "Si avisamos, lo hacemos por nuestros canales oficiales y no a través de cadenas absurdas de WhatsApp. No reenvíes mensajes de procedencia desconocida.