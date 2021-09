Un español, conocido como 'Hand Solo', crea una prótesis de Lego para un niño de 8 años con discapacidad

"Me llamo Bektur. Tengo 8 años. Soy diferente". Así se define el pequeño Bektur. Un problema de crecimiento es lo que hace que Beknur sea diferente, como él dice. Su madre se puso en contacto con alguien que iba a entenderlo bien. Así fue como llegó hasta David, conocido como 'Hand Solo'. David es barcelonés, también tiene una discapacidad, y fabrica desde hace años prótesis con piezas de Lego, el juego mundialmente conocido para todas las edades basado en la construcción.

Lo hace tanto para él como para mucha gente, algo nada sencillo. "Hay que comprar las piezas, construirlo en casa", cuenta David. Un día, recibió la llamada de Beknur por parte de su familia, de 15 minutos, y por solo 15 euros después tenía su prótesis.

La felicidad del pequeño Beknur

"Venga, vamos, ¡podemos hacerlo!", le dice David en inglés al niño de 8 años. La familia viajó a Barcelona para probarla. Y funcionó, le venía a la perfección, y no solo físicamente, Beknur estaba encantado. "Vi que se levantaba muy bien, que estaba alucinando. Es un chico súper maduro y agradecido", cuenta el barcelonés del momento en el que le hizo entrega de la prótesis.

El funcionamiento es sencillo. Una mini polea hace que Beknur mueva la pinza con el pie. A la vez, con otra prótesis especial puede usar el móvil o la tablet. Así, Beknur ha regresado a su casa en Estrasburgo haciendo sonreír a cualquiera con sus ganas y humor. "Si a ti te falta un brazo y eres 'hand solo', yo soy 'hand zero' porque no tengo ninguno. O sea, un niño de ocho años, que ya me gaste bromas", se ríe David con la broma de su nuevo amigo. Una bonita simbiosis gracias al ingenio de este universitario que ya ha conquistado las redes.