Lesmes pide a PP y PSOE dejar la "lucha partidista" y "patriotismo constitucional" para renovar el CGPJ

El Tribunal Supremo ha acogido este lunes el acto de apertura del Año Judicial 2021/2022, presidido por el rey, y el más tenso de los últimos años. El acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos del alto tribunal y es el cuarto año consecutivo que se celebra con el mandato caducado de sus vocales, con las negociaciones políticas entre el Gobierno y el PP bloqueadas sin posibilidad de que la situación se pueda reconducir a corto plazo.

Lesmes reivindica la independencia judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Calos Lesmes, ha exigido en su discurso a PSOE y PP que culminen un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de 1.000 días en funciones, una paralización que pone en peligro la independencia judicial.

A esto se ha referido Lesmes en su discurso cuando ha reivindicado un Poder Judicial "independiente": "La independencia judicial debe servir de dique de contención para la presión política". Ha defendido que el Consejo del Poder Judicial garantiza la imparcialidad judicial y ha asegurado que las fuerzas políticas "están obligadas" a cumplir la Constitución y renovar el órgano de gobierno de los jueces.

En este sentido, ha tildado de "insostenible" la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha pedido a "las fuerzas políticas concernidas" que saquen a la institución de la "lucha partidista" y actúen con "patriotismo constitucional" para alcanzar un acuerdo en las próximas semanas: "La justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución (...) Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas (Congreso y Senado), sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento", ha añadido.

Delgado pide no convertir el Poder Judicial en "campo de batalla política"

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha recordado a todos los profesionales de la sanidad que durante la pandemia de coronavirus trabajan en primera línea y ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional ante la grave crisis que se vive en Afganistán. También ha alertado de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha pedido no convertir ese poder del Estado en "campo de batalla política".

Otro de los datos que ha destacado la fiscal general del Estado es que 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2020 (59 en 2019 y 33 en lo que llevamos de 2021). De las asesinadas en 2020 sólo siete, algo menos del 15%, habían presentado denuncia y de éstas el 57% no obtuvieron medida de protección alguna. Desde que existen estadísticas un total de 1.110 mujeres han sido asesinadas en casos de violencia machista: "Son cifras inasumibles en una sociedad democrática".

Además, la Fiscalía abrió un total de 441 diligencias de investigación a residencias y centros de mayores durante el año 2020 en relación con la gestión de la pandemia en esos centros. De ellas, 212 continuaban abiertas al finalizar el año y se presentaron 27 denuncias por actuaciones presuntamente delictivas.