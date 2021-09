Luis Enrique: "Va a ser uno de los partidos más complicados del grupo"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ha advertido del peligro de Kosovo, al afirmar que encaran "uno de los partidos más complicados del grupo" con la obligación de ganar para aumentar la presión sobre Suecia. "Hay que intentar abstraerse de todo lo externo y tratar de controlar lo que puedes. Es muy difícil ganar partidos, a medida que se vayan acercando las últimas jornadas del grupo cada vez más. Es diferente jugar con presión de tener que ganar siempre. Solo hay una manera de presionar que es ganando y mañana va a ser uno de los partidos más complicados del grupo, ojalá me equivoque", ha dicho en rueda de prensa.

Luis Enrique ha asegurado que prefiere centrarse en su equipo sin desviar la atención a la visita de Suecia a Grecia, decisiva para la pugna por el liderato de grupo, y resaltó las virtudes de Kosovo. "Cuando un equipo no se encierra, presiona alto con apoyo de su público y son valientes, o estas muy fino o te roban cerca de portería e implica siempre riesgo. Si los superas se presentan opciones interesantes. Van últimos pero merecen muchos más puntos de los que llevan. Viendo como ataca y defiende es un equipo que te va a complicar la vida seguro", ha apuntado.

Riesgo cero

Además, el seleccionador ha desvelado que Jordi Alba y Aymeric Laporte, a falta del último entrenamiento en el escenario del partido, están para jugar, pero dejó claro que va a correr "riesgos cero". "Con los partidos es normal los golpes, las sobrecargas pero no hay nada reseñable. Laporte entrenó normal y con Jordi hasta que no pase el entrenamiento, no sabemos pero nos quedamos con las sensaciones del jugador. En principio están todos a disposición", ha asegurado Luis Enrique, que además insiste en alejar la negatividad que dice rodea a la selección española por los medios de comunicación, con un mensaje de optimismo afirmando que aunque quedasen relegados a la repesca, España sigue dependiendo de sí misma.

"El objetivo es ganar el partido y después hay componentes como los goles y aprovechar esas situaciones. Como siempre, lo que nos rodea es negativo porque es más fácil destacar el lío y los problemas que las virtudes pero al final dependemos de nosotros mismos para clasificarnos", ha destacado. "Si ganamos los dos partidos de repesca estamos en el Mundial, así que dependemos de nosotros. Hay que ir pensando en qué cosas puedo mejorar, lo que afecta y aceptar las cosas como vengan", ha añadido.

El debut de Soler

Carlos Soler ha marcado dos goles en dos partidos con la absoluta, un hecho que no sorprende a Luis Enrique: "No había debutado pero es un caso diferente a muchos porque tiene experiencia y bagaje en la liga. Es capitán de su equipo, lanza los penaltis y acumula una experiencia muy importante". Pese a su rendimiento, resaltó el seleccionador la dificultad que tendrá para mantener su puesto cuando regrese Pedri: "El hándicap que tiene es el de su posición. Tenemos muchos jugadores con mucho nivel y posibilidades ahí. Él tiene nivel y es importante para todos ver que las puertas están abiertas para el que demuestra que tiene nivel. Ojalá siga así".

Por último ha valorado a Marcos Llorente sin aceptar que tras su gran partido ante Georgia pasará a jugar en el centro del campo: "Somos un equipo eminentemente ofensivo y Marcos de lateral tiene libertad para atacar pero tiene más opciones de interior". "Sabemos de su versatilidad. No hemos visto la mejor versión de Marcos, necesita tiempo para soltarse, pero entrenando vemos lo que nos puede dar en gol, con buen tiro y buenos centros. Hay que hacer una gestión global de todo y a veces tendrá que estar más atrás, él quiere jugar y esa versatilidad le favorece", ha sentenciado.